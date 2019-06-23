Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

Общий объем просроченных долгов по ипотечным кредитам к 30 апреля этого года достиг 80 млрд руб., сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Эквифакс». Это на 35% больше, чем было 30 апреля 2018 года.

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.

Ранее Центробанк сообщил, что за прель 2019 года банки выдали кредитов на 7,021 трлн руб. За год эта цифра выросла на 23,1%. Позднее банк заявил об опасности образования «кредитной спирали», когда выдача ипотеки способствует росту цен на недвижимость, а это ведет к росту кредитования.

Об инициативе Центробанк списывать долги по ипотеке после изъятия залогового жилья — в публикации “Ъ FM”.