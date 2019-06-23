Президент Грузии выступила за приезд в страну туристов из России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что в страну должны приезжать российские туристы. «Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего. Разрешить эту проблему означает вновь объединить грузинские территории»,— заявила госпожа Зурабишвили телеканалу Euronews.

По словам грузинского президента, решение этого вопроса не должно влиять на мирную обстановку, которая сложилась в Грузии. Госпожа Зурабишвили уточнила, что страна заинтересована в деэскалации возникшего протеста.

Ранее МИД Грузии заявил, что иностранцы в Тбилиси опасности не подвергались. «Гостям столицы Грузии, иностранным журналистам и туристам, в том числе и из Российской Федерации, никакая опасность не угрожала»,— заверили в министерстве.

22 июня, в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24». Она брала интервью у владельцев туристического агентства, когда к ним подошли несколько молодых людей. Они начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала. За журналистов вступился муж хозяйки турагентства и хулиганы сбежали.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Позднее Минтранса РФ объявил, что с 8 июля полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены.

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