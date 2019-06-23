«РИА Новости» раскрыло содержание потерянной Путином записки

В записке президенту России Владимиру Путину, о потере которой он рассказал во время «Прямой линии», шла речь о проблемах с землей для многодетных семей и осужденном человеке, узнало «РИА Новости». Именно за утрату этой записки, как рассказал президент, он испытывает стыд.

О содержании записки сообщил Владимир Щербина, чья жена Елена Щербина является членом Общественной палаты Республики Коми и входит в Ассоциацию многодетных семей Республики Коми. Она в тот день ждала приезда президента и на улице познакомилась с женщиной по имени Валентина. Они скооперировались, чтобы написать две одинаковые записки, договорившись о том, что кто первый доберется до президента, тот и передаст ему просьбы.

У госпожи Щербины просьба касалась земли для многодетных семей, а у Валентины — ее сына, которого, как она считала, незаконно осудили. В результате именно Валентине удалось подойти к президенту.

«Вот эта Валентина вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая. Ее пытались задержать, Владимир Владимирович сказал, чтобы ее отпустили. Она подбежала к нему, все со слов супруги. Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла. Он попросил ее подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял»,— рассказал господин Щербина.

По его словам, охранники потом пытались узнать, о чем шла речь в записке. «Спустя какое-то время, два или три месяца, я по центральному телевидению видел обращение Владимира Владимировича, которое касалось именно земель для многодетных. И мы с супругой по крайней мере были уверены, что цель была достигнута»,— добавил собеседник агентства.

История с запиской произошла в 2010 году во время поездки президента в Сыктывкар. Там глава государства встретился с главой региона Вячеславом Гайзером и обсудил проблемы развития лесопромышленного комплекса и инвестпроекты в этой сфере. Президент вспомнил эту история, когда отвечал на вопрос на «Прямой линии», бывает ли ему когда-нибудь стыдно.

О чем спрашивали граждане и как отвечал президент — в публикации “Ъ”.