Трамп: в случае войны с Ираном его ждут «невиданные разрушения»

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC вновь заявил, что не хочет войны с Ираном, поскольку это обернется для Тегерана «разрушениями, которых вы никогда не видели раньше».

«Я не собираюсь этого делать»,— цитирует телеканал господина Трампа. Он также сказал, что нет никаких предварительных условий для переговоров Вашингтона с Тегераном. Президент США выразил готовность встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани или духовным лидером республики аятоллой Али Хаменеи. Полная версия интервью будет транслироваться телеканалом в воскресенье, 23 июня.

Ранее президент США неоднократно заявлял о нежелании вести военные действия с Ираном.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что беспилотник США нарушил воздушную границу Ирана. Инцидент произошел в провинции Хормозган, которая находится на северном берегу Персидского залива. Американские военные заявили, что не проводили операций в небе над Ираном в это время. Пентагон опубликовал траекторию полета беспилотника RQ-4. На изображении видно, что тот находился в международном воздушном пространстве, то есть вне воздушного и морского пространства Ирана. Господин Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, позже операция была «отменена на начальной стадии». По мнению американского президента, в случае удара по Ирану, жертвы были бы несоразмерны сбитому беспилотнику.

Об обострении отношений двух стран — в публикации “Ъ”.