Помпео намерен уговорить Индию отказаться от покупки С-400

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего предстоящего визита в Индию намерен отговорить власти от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщила официальный представитель Госдепартамента США.

«Мы призываем всех наших союзников и партнеров, включая Индию, отказаться от сделок с Россией, которые могут привести к санкциям CAATSA (закон “О противодействии противникам Америки посредством санкций”.— “Ъ”)»,— сказала она. По ее словам, господин Помпео предложит индийским властям рассмотреть альтернативы российским установкам. К тому же власти США предприняли множество шагов, чтобы улучшить военное сотрудничество с Индией в области оборонных технологий. Визит Госсекретаря в Индии состоится с 25 по 27 июня.

Напомним, контракт на поставку зрк С-400 был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в 2018 году. Индия заявляла, что не позволит никакой другой стране диктовать ей, какими должны быть ее отношения с другими странами, а российско-индийское военно-техническое сотрудничество отвечает индийским национальным интересам.

Подробнее о сотрудничестве России и Индии читайте в интервью “Ъ” дипломата Шриниваса Рагхавана.