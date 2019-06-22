Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. «Будут, и сегодня есть, ограничения, они могут быть ужесточены. Это касается соотношения текущих платежей к доходу домохозяйства», — сказал «Интерфаксу» господин Греф.

Он напомнил, что по новым правилам при выдаче потребкредитов будут учитывать долговую нагрузку заемщика, и после достижения лимитов кредиты выдавать не будут. Однако, отметил господин Греф, полностью запретить выдачу таких кредитов нельзя.

Напомним, Центробанк решил принять дополнительные меры, чтобы ограничить долговую нагрузку в потребительском кредитовании. Причина в высокой закредитованности населения: за апрель было выдано 1,3 млн кредитов на сумму 270,8 млрд руб., а средняя сумма потребкредита достигла рекорда в 207 тыс. руб. С 1 октября ЦБ планирует установить надбавки к коэффициентам риска, которые будут зависеть от долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита.

Подробности — в материале “Ъ” «Долговую нагрузку вписали в риски».