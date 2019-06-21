«Есть риск вновь потерять Грузию»

«Русофобская провокация»,— так события в Грузии прокомментировали в Кремле. Обстановка в Тбилиси рассматривалась на Совете безопасности России наряду с событиями в Персидском заливе. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Москве считают происходящее опасным проявлением. Он возложил ответственность на экстремистские элементы, которые осуществили агрессивные действия в отношении российских парламентариев. МИД, в свою очередь, рекомендовал гражданам, находясь в республике ,проявлять бдительность. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Россия рискует окончательно потерять Грузию.

Такого давно не было. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со следующим заявлением: «Россия — наш враг и оккупант. Ее пятая колонна может быть более опасной, чем открытая агрессия». Казалось бы, ничто беды не предвещало. Грузия давно стала одним из самых популярных направлений для российских туристов: относительно дешево, красиво, вкусная еда, гостеприимные люди. В чем же причина такого неожиданного для всех взрыва?

Совершенно неизвестный в России депутат-коммунист Сергей Гаврилов приехал в республику в рамках Межпарламентской ассамблеи православия, сокращенно – МАП — также совершенно неизвестная организация. Ее учредители — Россия и Греция. Основной задачей является законодательная поддержка православия. О Гаврилове известно, что он из Тулы, всегда имел репутацию промышленного лоббиста. То, что он коммунист и одновременно православный, сейчас никого не удивляет. Как известно, даже косвенная принадлежность к церкви помогает открывать всевозможные двери и осуществлять указанную лоббистскую деятельность. Еще поговаривают, что духовником господина Гаврилова является небезызвестный Тихон (Шевкунов).

Чем еще известен Сергей Гаврилов? Тем, что в свое время публично признал независимость Абхазии и Южной Осетии. В России об этом никто, конечно, ничего не слышал, как и о самом депутате. Однако для Грузин все это очень болезненно. Это маленькая страна. И то, что случилось в августе 2008 года, для них национальная трагедия. И когда православный депутат-коммунист усаживается в кресло председателя парламента — это не может не возмущать. Вне зависимости от отношения к рядовым россиянам, которые так любят ездить в Грузию. Так что грузин понять можно.

Отдельно можно сказать, что реакция Москвы не способствует разрядке напряженности. Все эти привычные пассажи о мировом заговоре, русофобской провокации и проделках экстремистов только заводят толпу.

Разумней было бы извиниться — за то, что задели чьи-то чувства — и адресовать вопросы организаторам. И глядишь, конфликт бы сошел на нет. Но мы так не умеем. И теперь отношения двух стран вполне могут обостриться. Сложно вернуть авторитет на постсоветском пространстве посредством непонятных парламентских контактов. Людей надо слышать, попытаться понять, чем они живут и что хотят от России, и как можно залечить рану 2008 года. И как услышать друг друга. Но об этом никто не думает. Теперь есть риск вновь потерять Грузию.