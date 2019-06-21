Екатеринбургу пытаются вернуть выбор

В свердловское заксобрание снова внесен законопроект о возврате прямых выборов главы Екатеринбурга. Автор инициативы депутат Вячеслав Вегнер полагает, что это позволит исправить нынешнюю ситуацию, в которой депутаты гордумы пытаются руководить мэром и «мериться полномочиями», при этом «не отвечая за свои решения». Оппозиционные депутаты идею поддерживают, однако уверены в рекламных намерениях ее автора. Эксперты полагают, что вопрос ставится не столько о возврате прямых выборов, сколько об отставке нынешнего мэра Александра Высокинского.

В пятницу депутат Вячеслав Вегнер внес в канцелярию свердловского парламента законопроект о возврате прямых выборов «сильного» мэра Екатеринбурга — главы администрации. «Сегодня депутаты городской думы пытаются руководить мэром, исполнять его хозяйственную деятельность. Но это разные ветви власти, и мериться полномочиями — это нонсенс»,— полагает господин Вегнер. Он отметил, что при этом депутаты «не отвечают за свои решения», а ответственность несет мэр. «Например, "скверное" дело (вопрос строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы.— “Ъ”). Депутаты приняли решение об изменении статуса земли, о передаче земли, но крайним и ответственным стал мэр. Он нашел в себе смелость выйти к людям и отчитываться за решения, которые он не принимал»,— подчеркнул господин Вегнер. Он добавил, что мэр должен выбираться всем городом и отчитываться перед горожанами, а не перед думой.

Депутат уточнил, что вопрос о принятии законопроекта будет решен уже в осеннюю сессию.

«Никаких дополнительных затрат бюджета на это не потребуется, потому что выборы мэра можно совместить с выборами депутатов»,— отметил Вячеслав Вегнер.





По его словам, поддержку законопроекту могут обеспечить представители фракции «Справедливой России» и КПРФ, которые «всегда выступают за выборы». Депутат признался, что в кулуарах его инициативу поддерживают и представители «Единой России», однако их решение будет зависеть от решения фракции.

В «Справедливой России» комментировать инициативу господина Вегнера отказались. Однако источник в партии сообщил, что всерьез ее не воспринимают. «Подобные поправки вносились неоднократно, и судьба их известна. Если Вегнер хочет какого-то хайпа, это его право»,— подчеркнул собеседник издания. Депутат заксобрания от КПРФ Александр Ладыгин заявил, что возврат прямых выборов мэра — это инициатива коммунистов. «Господин Вегнер заимствует чужие идеи, законопроекты и выдает их за свои. Если вопрос дойдет до стадии голосования, мы, безусловно, его поддержим, потому что интересы жителей города выше личных политических амбиций. Но надо понимать, что эта идея — изначально фракции КПРФ»,— сказал депутат. Он согласился, что «полностью убитое, затоптанное и закатанное в асфальт местное самоуправление» послужило причиной конфликта вокруг строительства в сквере.

Законопроект главы региона Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга свердловское заксобрание одобрило в начале апреля 2018 года, когда городом руководил его оппонент Евгений Ройзман (ушел в отставку в конце мая 2018 года, когда городской думе необходимо было принять поправки к уставу, отменяющие прямые выборы). Сейчас глава городской администрации избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. По такой схеме был избран в сентябре 2018 года мэр Александр Высокинский.

Депутаты заксобрания не в первый раз пытаются вернуть в Екатеринбурге прямые выборы мэра. В середине апреля прошлого года глава фракции КПРФ в свердловском заксобрании Александр Ивачев и глава фракции «Справедливой России» Андрей Жуковский предложили установить прямые выборы мэра, а определение его функционала («сильный» мэр, возглавляющий городскую администрацию, или «слабый» мэр—глава городской думы и сити-менеджер) возложить на городскую думу. Однако профильный комитет заксобрания рекомендовал отклонить законопроект.

Эксперты полагают, что речь идет не столько о возврате прямых выборов, сколько об отставке Александра Высокинского.

«Тема слабеющего Высокинского с учетом всех конфликтов и скандалов, которые сопровождают его работу, действительно актуальна. Вегнер символически ставит вопрос ребром»,— отмечает уральский политолог Алексей Швайгерт.





Он не исключает, что рано или поздно выборы мэра надо будет вернуть, потому что это «первичный уровень для снятия социального напряжения и купирования протестных настроений». Однако на региональном уровне, уверен он, эта инициатива не пройдет. «Она требует общефедеральной позиции. Если Екатеринбург станет первопроходцем в этом смысле, то только с позволения Москвы»,— заключил эксперт.

Анна Лапина, Екатеринбург