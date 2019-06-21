Томас Цорн провел первый трансфер

В пятницу футбольный клуб «Спартак» (Москва) объявил о переходе 22-летнего нападающего итальянской «Ромы» Эсекьеля Понсе, который стал первым новичком красно-белых в нынешнее межсезонье. Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по некоторым данным, трансфер аргентинца обошелся спартаковцам в €9 млн. Отметим, что это первая покупка нового генерального директора столичного клуба Томаса Цорна.

Официальная информация о трансфере нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак» крайне скудная. На сайте красно-белых этому событию посвящено несколько строк, в которых, по сути, лишь констатируется тот факт, что итальянский и российский клубы согласовали условия перехода 22-летнего аргентинца, что футболист заключил долгосрочный трудовой договор, а также сообщаются краткие сведения из его спортивной биографии.

Понсе — воспитанник клуба «Ньюэллс Олд Бойз» и уже в 16 лет дебютировал в первой команде. Участвовал в молодежном чемпионате мира-2017. В 2015 году он подписал контракт с «Ромой» и продолжил выступать за клуб из Росарио. Затем аргентинец скитался по арендам, его отдавали в испанскую «Гранаду», французский «Лилль» и греческий АЕК. За «Рому» Понсе так и не сыграл ни одного матча. Да и в «Гранаде» с «Лиллем» ничего по большому счету не показал. Только в минувшем сезоне его дела пошли в гору, он забил 21 мяч в 43 матчах за АЕК во всех турнирах и стал вторым бомбардиром чемпионата Греции с 16 голами.

По данным авторитетного ресурса transfermarkt, стоимость Понсе составляла €4 млн. «Рома» купила его за €6 млн, а продала «Спартаку», по информации championat.com, за €9 млн, притом что римляне просили €12 млн. Видимо, владелец «Спартака» Леонид Федун в недавнем интервью этому изданию имел в виду именно переход Понсе, когда похвалил нового генерального директора клуба Томаса Цорна. «Первый трансфер, на мой взгляд, он провел очень хорошо,— отметил Леонид Федун.— Лучше всех ожиданий и по размерам, и по комиссии».

Не исключено, что после покупки Понсе последует продажа лучшего бомбардира «Спартака» в прошедшем чемпионате России Зе Луиша в «Порту». Португальский клуб, по слухам, уже поднял цену на форварда москвичей с €8 млн до €10 млн, и эту сумму красно-белые вроде бы считают приемлемой.

Александр Ильин