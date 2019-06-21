«Атлант» лишил детей летнего отдыха

Родители готовятся взыскать компенсацию с владельцев престижного детского лагеря в Сочи. Администрация «Атланта» в поселке Зубова Щель продала 1,5 тыс. путевок на летний сезон, однако за несколько дней до заезда сообщила, что Роспотребнадзор не выдал им разрешение, а деньги потрачены на подготовку корпусов и ремонт. О проблемах в «Атланте» «Ъ FM» рассказывал еще год назад. Что случилось теперь? И как родителям вернуть деньги? Подробности — у Ивана Якунина.

Сайт лагеря «Атлант» изобилует красивыми фотографиями с Черноморского побережья и портретами счастливых детей. Их жизнь стилизована под киносагу «Голодные игры»: вместо отрядов — дистрикты, вместо схваток за выживание — спортивные соревнования.

Прошлым летом родители рассказали «Ъ FM», что заплатили за путевку туда 60 тыс. руб., однако лагерь не открылся, и школьников отправили в детский центр более низкого класса с туалетом на улице. А на этой неделе в редакцию поступил звонок одного из родителей, который рассказал, что история повторилась: они купили путевку, но за два дня до выезда администрация лагеря объявила, что и в этом сезоне заезда не будет. Подробности рассказал глава клуба единоборств Максим Розенберг, который организовывал поездку для учеников своей секции: «Набрали хорошую группу. У нас ехало 58 человек вместе со взрослыми. Где-то в мае отдали последнюю часть денег. Готовились к отъезду, и в воскресенье мне поступил звонок от менеджера лагеря, который сообщил, что лагерь закрыт и работать весь этот сезон не будет. Сорвались вообще все планы. Сейчас мы хотим, конечно, подавать коллективное заявление».

Разрешение на запуск лагеря в этом сезоне не выдал Роспотребнадзор по Краснодарскому краю. Но о причинах такого решения собственники — их у «Атланта» два — говорят взаимоисключающие вещи. Вот версия Алексея Одинцова: он называет второго владельца рейдером — тот якобы подделывает документы, скрывает в лагере явные нарушения. Одинцов не хочет нести за них ответственность, поэтому сам рассказал обо всем Роспотребнадзору: «За два месяца до первого заезда они должны были подать заявление о том, что собираются открыть лагерь — его нет. У меня есть официальный ответ от Роспотребнадзора. То есть они хотели проскочить, как в том году, образно говоря, на дурачка.

Медицинской лицензии как не было у них, так и нет. Там очень много подложных документов».

В подтверждение своих слов господин Одинцов прислал «Ъ FM» фото официального ответа ведомства, датированное 22 мая. Там сказано, что ДОЛ «Атлант» действительно не обращался за санэпидемиологическим заключением, необходимым для открытия сезона. На сайте же «Атланта», который контролируется вторым владельцем — Дмитрием Молодцовым, сказано, что лагерь стал заложником конфликта интересов двух собственников, один из которых в принципе не желает, чтобы на его территории находился детский лагерь. А к санитарным нормам в «Атланте» у контролирующих органов не было никаких претензий, утверждает Молодцов: «Алексей написал в Роспотребнадзор жалобу — он против существования детского лагеря на этой территории. У меня есть письмо от них же. Когда мы подавали на экспертное заключение, нам ответили, что претензий не имеют, за исключением согласования с собственником открытия лагеря, так как он против. Предлагали, естественно, и денежные средства, и заключить договор и так далее. Озвучено было, что он понимает, что кроме нас пострадает 1,5 тыс. детей, которые купили путевки. Да, он на это осознанно пошел».

Впрочем, господин Молодцов не смог прислать «Ъ FM» копию этого самого письма, сославшись на занятость. Зато рассказал, что выплатил компенсаций уже на 2 млн руб., и снова ищет деньги, потому что большую часть отдал рабочим за подготовку лагеря к открытию. Его аргумент, что Роспотребнадзор не выдал разрешение из-за корпоративного спора, кажется странным юристу общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олегу Фролову — ведомство оценивает только соответствие санитарным нормам. Фролов считает, что родители наверняка вернут деньги: «Объединиться, заявить претензию, взыскать деньги, перезаключить договоры на другие лагеря. Если они сейчас переплатят, то в дальнейшем обращаться уже с этой разницей, требовать возмещения убытков.

А если же деньги не выплачивают, то нужно идти в суд и взыскивать неустойку за моральный вред, плюс дополнительные расходы, которые понесли в связи с защитой своих прав».

Впрочем, ситуация может полностью повторить прошлогоднюю. Один из родителей прислал «Ъ FM» скриншот переписки, где администрация «Атланта» предлагает в качестве альтернативы лагерь «Дружба» — именно туда в прошлом году направили детей, а потом спешно вывезли из-за плохих условий.

«Ъ FM» направил запрос в Роспотребнадзор по Краснодарскому краю. Там пообещали разобраться с ситуацией к концу недели.