Детский отдых станет еще организованнее

Неорганизованный детский отдых является одним из основных рисков детской оздоровительной кампании в РФ — в этом согласны друг с другом МВД России и детский омбудсмен Анна Кузнецова. По данным уполномоченного по правам ребенка, в прошлом году за три летних месяца в лагерях отдыха погибли шесть детей, а еще 492 несовершеннолетних в момент гибели отдыхали не организованно. В МВД предлагают расширить организованный отдых, создавая профильные смены, где дети смогут познакомиться с работой сотрудников полиции, а также напоминают о мероприятиях «Юнармии» и военно-полевых сборах. Со своей стороны госпожа Кузнецова считает необходимым разработать Федеральную целевую программу по организации отдыха и оздоровлению детей.

Накануне Дня России представители МЧС и МВД отчитались о ситуации с детским отдыхом. До этого о рисках детского отдыха летом дважды рассказывала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Напомним, внимание к теме безопасности детского отдыха существенно повысилось после трагедии в Карелии в 2016 году, когда на Сямозере во время организованного выхода на лодках погибло 14 детей. В марте 2018 года был принят федеральный закон, обязывающий власти регионов размещать информацию о проверенных организациях детского отдыха, заключать с ними типовой договор, утверждать рекомендованные маршруты для организованных групп и создавать механизмы общественного контроля.

Как сообщил на пресс-конференции во вторник представитель главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Станислав Колесник, накануне летней кампании сотрудники полиции обследовали 20 тыс. объектов детского отдыха, было выявлено около 4 тыс. нарушений, из которых «устранено 14%». Нынешним летом планируется организованно перевезти к местам отдыха около 450 тыс. детей. Полиция проверила около 25 тыс. транспортных средств, 133 из них оказались неисправными, 20 водителей отстранили от перевозок — им не хватало стажа либо квалификации.

Представитель МВД сообщил, что в 2018 году было выявлено пять преступлений, совершенных сотрудниками детских лагерей отдыха в отношении несовершеннолетних, из них четыре носили сексуальный характер. Он также рассказал, что в 2018 году в Крыму, Удмуртии и Ярославской области были обнаружены несанкционированные детские лагеря отдыха, и напомнил, что в Госдуму в мае был внесен законопроект, согласно которому за организацию нелегальных мест детского отдыха предлагается штрафовать на сумму от 1 млн до 3 млн руб. Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев сообщил, что все действующие лагеря проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности: устранены более 10 тыс. нарушений.

Станислав Колесник заявил, что «безопасность детей зависит от их занятости», и сообщил, что его ведомство предлагает детям на организованном отдыхе участвовать в созданных сотрудниками внутренних органов профильных сменах. Смены включают физическую подготовку, конкурсы, соревнования и занятия с сотрудниками полиции. Среди других форм детского отдыха, «призванного отвлечь подростков от улицы», господин Колесник назвал мероприятия всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», трудовые отряды и военно-полевые сборы.

Анна Кузнецова в начале июня также назвала одной из приоритетных проблему неорганизованного детского отдыха летом. По ее словам, в 2018 году «в различных организованных формах летнего отдыха у нас погибло шесть детей», «но 492 ребенка погибло не охваченных организованными формами летнего отдыха. Это колоссальная разница». «Мы понимаем, что не в лагерях наших детей ждет основная опасность, а когда они предоставлены сами себе, когда закрываются секции, когда организованные формы досуга уходят на второй план»,— заявила госпожа Кузнецова. В этом году она намерена представить доклад по результатам мониторинга детского досуга в регионах. В конце апреля на заседании экспертного совета при детском омбудсмене по вопросам подготовки и проведения летней оздоровительной кампании она уточнила, что из 492 погибших за лето 2018 года детей 343 утонули, причиной смерти еще 82 стали пожары. На том же заседании Анна Кузнецова заявила о необходимости разработки федеральной целевой программы по организации отдыха и оздоровления детей в РФ. По ее словам, документ должен включать предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей отдыха и санаторно-оздоровительных лагерей, кадрового обеспечения учреждений.

Юлия Балац, Валерия Мишина