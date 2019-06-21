«Новотранс» стал собственником паромной переправы Калининград – Усть-Луга

АО «Холдинговая компания "Новотранс"» завершило сделку по приобретению 100% доли в уставном капитале стивидорной компании ООО «Глобал-Сервис». Приобретение этого актива осуществлено в рамках реализации стратегии по диверсификации бизнеса холдинга, сообщили в пресс-службе.

ООО «Глобал-Сервис», являясь генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» на Автомобильно-железнодорожном паромном комплексе (АЖПК), осуществляет погрузку и выгрузку судов в морском порту Усть-Луга, а также оказывает складские услуги. АЖПК обеспечивает грузовое морское сообщение между Ленинградской и Калининградской областями (порт Усть-Луга – порт Балтийск). В настоящее время переправа обслуживается двумя паромами — «Амбал» и «Балтийск», позволяющими перевозить до 1,5 млн тонн грузов в год.

В холдинге уточняют, что акционеры «Новотранса» видят задачу стивидора в обеспечении и развитии бесперебойных морских коммуникаций с Калиниградской областью и увеличении грузопотока между портами Усть-Луга и Балтийск.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Новотранс» намерен построить в порту Усть-Луга универсальный торговый терминал за 46 млрд рублей.