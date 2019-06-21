Поставки чистой нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» возобновятся с 4 июля

Первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько сообщил, что в полном объеме возобновить транспортировку нефти в направлении Польши и Германии по нефтепроводу «Дружба» планируется с 1 июля. Возобновление поставок кондиционной нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» должно произойти 4 июля.

«Разработана “дорожная карта” мероприятий по вытеснению загрязненной нефти из магистральных трубопроводов и резервуарного парка. Уже возобновлена транспортировка нефти в направлении Польши и Германии по двум из трех ниток нефтепровода “Дружба”»,— приводит слова господина Приходько «РИА Новости».

Напомним, «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого задержали четырех человек. Позже СКР сообщил, что в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода обвиняются шесть человек, четверо отправлены под домашний арест до 30 июня.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Претензии пустили по трубе».