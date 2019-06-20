«Новые колеса» не выехали из-под Роскомнадзора

Верховный суд РФ отклонил жалобу на решение Калининградского областного суда о закрытии оппозиционного издания «Новые колеса». Учредители СМИ Игорь Рудников, являвшийся также главным редактором издания, и Светлана Березовская просили отменить судебный акт, указывая на давление со стороны местных органов власти. Судьи не сочли их доводы достаточными для изменения решения. Напомним, ранее на этой неделе суд освободил господина Рудникова из-под стражи, где он находился по обвинению в вымогательстве $50 тыс. у главы следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области генерала Виктора Леденева: суд переквалифицировал обвинение на самоуправство, приговорил Игоря Рудникова к обязательным работам и счел наказание отбытым с учетом пребывания под арестом.

В четверг Верховный суд РФ рассмотрел апелляционную жалобу учредителей калининградской оппозиционной газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и Светланы Березовской на решение суда о прекращении деятельности СМИ. Причиной стали предупреждения Роскомнадзора по Калининградской области из-за двух публикаций, вышедших в конце 2017 года. Первое предупреждение было вынесено за текст «Секретный рапорт ФСБ. Поляки вывозят российский бензин, чтобы заправлять американские танки», в котором приводился рапорт о результатах оперативно-разыскных мероприятиях калининградского УФСБ, имевшийся у героя статьи.

Второе предупреждение издание получило за материал «ФСБ изолировало Игоря Рудникова от внешнего мира», в котором была названа дата очной ставки главреда с начальником следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области генералом Виктором Леденевым. Разглашение этих данных было расценено Роскомнадзором как раскрытие тайны следствия. На основании закона СМИ может быть закрыто, если в течение года оно получает два предупреждения.

Отметим, что издание имело ярко выраженную оппозиционную позицию. На его страницах постоянно критиковались власти, а также размещалась информация об имуществе чиновников и силовиков. В марте 2016 года господина Рудникова пять раз ударили ножом, он связал покушение с профессиональной деятельностью.

53-летний Игорь Рудников известен в регионе как журналист и политик. В 1995 году он уволился с военно-морской службы в Балтийске, в 1996-м стал депутатом городского совета Калининграда, а в 2000 году впервые был избран в областную думу как беспартийный. Газету «Новые колеса» господин Рудников учредил в 1995 году, издание существовало на доходы от розничной продажи и рекламы.

В апелляционной жалобе в ВС РФ адвокат Михаил Золотарев заявил, что прекращение деятельности газеты не отвечало требованиям ст. 16 закона «О СМИ» (прекращение и приостановление деятельности), так как было «вызвано действиями административного ресурса государственных органов». В частности, господин Золотов напомнил, что 1 ноября 2017 года газета лишилась главного редактора — был арестован господин Рудников. В марте 2018 года городские киоски перестали продавать газеты, а 4 апреля типография «Янтарный оттиск» расторгла договор на печать якобы из-за нерентабельности. Газета фактически не действовала с апреля 2018 года, а исковое заявление Роскомнадзора было удовлетворено Калининградским областным судом 1 февраля 2019 года.

«Можно сделать вывод, что исковое заявление подано с неправильным определением предмета иска, так как истец требовал прекратить деятельность неработающей газеты»,— сказано в жалобе.

Напомним, господин Рудников обвинялся в вымогательстве у генерала Виктора Леденева $50 тыс. за прекращение «клеветнических и позорящих его репутацию» публикаций. По этому делу суд вынес решение 18 июня этого года. Изменив обвинение с вымогательства на самоуправство, суд приговорил фигурантов к обязательным работам и освободил от наказания с учетом времени нахождения под арестом (см. “Ъ” за 18 июня).

«Я прошу обратить ваше внимание не только на ангажированный характер действий Роскомнадзора, но и на политическую мотивированность данного государственного органа, функцией которого являются надзор и предупреждение тех нарушений, которые могут допускать журналисты и СМИ в своей деятельности»,— заявил в Верховном суде господин Рудников, отметив, что рассматривает Роскомнадзор как карательный орган. Он также связал решение о прекращении деятельности газеты с его делом о вымогательстве.

Представители Роскомнадзора Владимир Колесниченко и Оксана Пантюшкова не согласились с доводами журналиста. «У нас были основания для вынесения предупреждений, мы их вынесли без привязки к каким-либо уголовным процессам»,— заявила госпожа Пантюшкова. В итоге суд встал на сторону Роскомнадзора. Решение может быть обжаловано в президиуме Верховного суда РФ в течение трех месяцев, отметил судья.

Анастасия Войко, Анастасия Курилова