Вымогательство у генерала обернулось самоуправством

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор главному редактору калининградского оппозиционного издания «Новые колеса» Игорю Рудникову и бывшему заместителю полпреда президента по СЗФО миллиардеру Александру Дацышину, после чего оба были освобождены из-под стражи. Их обвиняли в вымогательстве у главы следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Калининградской области генерала Виктора Леденева $50 тыс. за прекращение «клеветнических и позорящих его репутацию» публикаций. Суд изменил обвинение с вымогательства на самоуправство, приговорил фигурантов к обязательным работам и освободил от наказания с учетом времени нахождения под арестом.

Журналиста Игоря Рудникова обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ), а экс-заместителя полпреда — в пособничестве. В прениях прокуратура просила приговорить Игоря Рудникова к десяти годам колонии строгого режима, а Александра Дацышина — к восьми. Но судья Виктория Ковалева переквалифицировала обвинение на самоуправство (ст. 330 УК РФ). В итоге Игорь Рудников был признан виновным в покушении на самоуправство и неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства (ст. 330.2 УК РФ). У него якобы была обнаружена грин-карта США, причем сам журналист отрицает ее наличие. Господина Рудникова приговорили к 550 часам обязательных работ. Александра Дацышина суд признал виновным в пособничестве и приговорил к 350 часам обязательных работ. Обоих фигурантов суд освободил от наказания. «Суд учел время нахождения обвиняемых под арестом, и поэтому отбывать обязательные работы им не придется. Игорь был освобожден в зале суда»,— пояснил “Ъ” адвокат господина Рудникова Тумас Мисакян. Гражданский иск на 3 млн руб. от потерпевшего суд оставил без удовлетворения, а арест, наложенный на имущество фигурантов дела, отменил.

Напомним, в «Новых колесах» публиковались расследования о деятельности и имуществе калининградских депутатов и силовиков. В марте 2016 года господина Рудникова пять раз ударили ножом в спину, он выжил. Нападавшими оказались два бывших полицейских. Дело возбудили «по признакам хулиганства», позже переквалифицировали на «покушение на убийство», хотя сам журналист настаивал на ст. 277 УК РФ («посягательство на жизнь общественного деятеля»). Летом 2017 года один из нападавших Алексей Каширин был осужден на полтора года колонии-поселения, но областной суд отменил решение; позже Каширина приговорили к девяти годам колонии. Дело второго нападавшего выделили в отдельное производство и впоследствии закрыли, заказчика так и не установили. Осенью 2017 года Виктор Леденев сообщил Игорю Рудникову, что просил прокуратуру переквалифицировать дело о покушении на ст. 277, но получил отказ. Тогда журналист попросил передать ему ходатайство и ответ прокуратуры. На встречу 1 ноября 2017 года господин Рудников отправил коллегу Светлану Березовскую, которой господин Леденев передал папку. В папке, помимо документов, лежали $50 тыс.

Следствие считало, что Игорь Рудников и Александр Дацышин требовали с генерала Леденева $50 тыс., угрожая распространить клеветнические сведения о его имуществе. До этого «Новые колеса» рассказывали о незадекларированной недвижимости генерала, в том числе об особняке на курорте под Калининградом. Как рассказал в суде господин Дацышин, о посредничестве в переговорах с журналистом его попросил сам генерал Леденев. После переговоров господин Дацышин сказал генералу, что журналист настаивает на переквалификации дела о покушении на ст. 277 и хотел бы получить $50 тыс. в качестве возмещения «трат на расследование дела». Сам Игорь Рудников заявлял в суде, что господин Дацышин его оговорил, а генерал Леденев пытался подкупить (см. “Ъ” от 20 мая). В итоге господин Дацышин признал в суде, что журналист денег не требовал и компроматом не угрожал. Сам генерал Леденев также менял показания на суде, заявляя, что следователи неправильно записали его первые показания, тогда как он просил господина Дацышина лишь узнать имя и цель заказчика компромата на него (см. “Ъ” от 1 апреля). Дело передали из Калининграда в Санкт-Петербург по решению Верховного суда для «обеспечения беспристрастного разбирательства».

Игорь Рудников заявил журналистам, что не ожидал такого исхода, отметив, что остался на свободе «благодаря принципиальности суда»: «Готовился сидеть десять лет — в России сегодня может произойти что угодно». С обвинением в самоуправстве журналист не согласен и намерен его обжаловать. Отметим, господин Рудников провел в СИЗО более полутора лет, тогда как господину Дацышину избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, который он отбывал в своем доме в Светлогорске. Адвокат Сергей Баранов, представляющий интересы господина Дацышина, посчитал приговор компромиссным решением и уточнил, что решение об обжаловании будет приниматься после детального изучения приговора.

В защиту Игоря Рудникова выступили ряд российских и зарубежных журналистских объединений, в том числе Союз журналистов России. Правозащитный центр «Мемориал» признавал его политзаключенным. Деятельность издания «Новые колеса» прекращена решением Роскомнадзора по Калининградской области из-за двух публикаций; на этой неделе Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию на это решение.

Марина Царева, Санкт-Петербург; Анастасия Курилова