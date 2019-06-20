РБК: глава Пушкинского района Подмосковья задержан за взятку

Главу Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова задержали по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщает РБК со ссылкой на близкие к следствию источники. По словам одного из них, в ближайшее время следствие ходатайствует об аресте Евгения Жиркова. Накануне, 19 июня, в его кабинете прошли обыски.

Евгений Жирков возглавил Пушкинский район в феврале. До этого он занимал пост главы Балашихи, который оставил в июне 2017-го на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино» — самой большой свалкой Москвы и Подмосковья. Во время прямой линии с президентом на полигон пожаловался житель Балашихи. По указанию Владимира Путина свалку закрыли за один день.

Кроме того, в 2016 году в интернете было опубликовано видео, на котором человек, похожий на Евгения Жиркова, распределял наличные между своими приближенными и обсуждал откаты с предпринимателей. Позже подлинность видеозаписи подтвердили эксперты Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции России.

Почему глава Балашихи ушел в отставку, читайте в материале "Ъ FM".