СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья

Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья. Источник «Интерфакса» сообщил, что следственные действия проводятся в отношении главы района Евгения Жиркова. По его предположению, обыски связаны с работой господина Жиркова на посту главы Балашихи, в том числе с вопросами долевого строительства.

В администрации сообщили РБК, что ничего не знают о следственных действиях и работают в штатном режиме. Не владеют информацией об обысках и в приемной Евгения Жиркова. Однако там сообщили, что 19 июня главы района не было на рабочем месте.

Господин Жирков возглавляет Пушкинский район с февраля 2019 года. До этого он занимал пост главы Балашихи и оставил свой пост в июне 2017-го на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино» — самой большой свалки Москвы и Подмосковья. Во время прямой линии с президентом на полигон пожаловался житель Балашихи. По указанию Владимира Путина свалку закрыли за один день.

Кроме того, в 2016 году в интернете было опубликовано видео, на котором человек, похожий на Евгения Жиркова, распределял наличные между своими приближенными и обсуждал откаты с предпринимателей. Позже подлинность видеозаписи подтвердили эксперты Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции России.

Почему глава Балашихи ушел в отставку — в материале "Ъ FM".