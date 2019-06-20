Финальными кандидатами в премьеры Великобритании стали Джонсон и Хант

По результатам прошедшего сегодня очередного тура выборов лидера Консервативной партии Великобритании в завершающий этап голосования вышли бывший и нынешний министры иностранных дел Борис Джонсон и Джереми Хант. Лидер правящей партии автоматически становится премьер-министром страны.

В последнем туре голосования, прошедшем сегодня, 20 июня, в Палате общин, Борис Джонсон снова одержал первенство, набрав 160 голосов, тогда как оппонент Джереми Хант заручился поддержкой 77 членов фракции тори. Министр окружающей среды Майкл Гоув выбыл из гонки, набрав 75 голосов.

Общепартийное голосование, по результатам которого будет выбран глава Консервативной партии и, соответственно, премьер-министр Великобритании, состоится в конце июля. В финальном этапе выборов между двумя кандидатами будут выбирать уже все члены партии тори (около 160 тыс.), проголосовав по почте.

Чем известен Борис Джонсон Читать далее

Борис Джонсон выступает за выход Великобритании из Евросоюза (ЕС) без соглашение, если таковое не удастся достичь до официальной даты, на которую назначен «Брексит» (31 октября). Джереми Хант, сменивший господина Джонсона на посту главы дипломатии Соединенного Королевства, выступает за сохранение максимальных связей с ЕС после «Брексита».

Чем известен Джереми Хант Читать далее

Напомним, 24 мая британский премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке. Одной из возможных причин ее решения могло стать нежелание правительства поддержать представленный ею новый вариант сделки по «Брекситу».

Подробнее о том, как британские консерваторы выбирают себе нового лидера, читайте в материале “Ъ” «Борис Джонсон пробивается к креслу премьера».