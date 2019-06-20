Саблистки сборной России взяли золото на чемпионате Европы

Саблистки сборной России выиграли золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию в немецком Дюссельдорфе. В финале россиянки обыграли команду Венгрии со счетом 45:34.

Третье место заняла сборная Франции, обыгравшая команду Италии (45:42).

В российскую команду входят: Софья Великая, Яна Егорян, Софья Позднякова и Ольга Никитина. Для сборной РФ эта медаль стала шестой на турнире. Чемпионат Европы по фехтованию продлится до 22 июня.

О победах россиян — в публикации “Ъ” «Российский финал с саблями».