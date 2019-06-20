«Экозащите» вменяется миллион

Калининградская экологическая общественная организация «Экозащита» и ее глава задолжали более 1 млн руб. по пяти уголовным делам, шести исполнительным производствам и четырем решениям суда. Об этом “Ъ” сообщили адвокаты. Ранее называлась сумма вдвое больше. Руководитель «Экозащиты» Александра Королева уехала за границу, опасаясь преследования, и попросила убежище в Германии. А ее соратники намерены выйти на санкционированный митинг в ближайшую субботу.

Представитель руководителя калининградской экологической общественной организации «Экозащита» Александры Королевой руководитель правового отдела правозащитного фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова прокомментировала “Ъ” информацию о возбуждении пяти уголовных дел в отношении госпожи Королевой по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение руководителем организации вступившего в законную силу приговора суда). «Информация о сумме штрафов в €30 тыс. (2,2 млн руб.— “Ъ”) в отношении “Экозащиты” и лично Александры Королевой некорректна,— сообщила “Ъ” Елена Першакова.— Мы говорим о сумме в 1 137 750 руб. (€16 тыс.— “Ъ”), которая складывается из пяти уголовных дел, находящихся у дознавателя, шести исполнительных производств — у судебного пристава и четырех решений суда — постановлений об административной ответственности. Последние вступили в силу, но на данный момент исполнительные производства еще не возбуждены, так как в части из них еще не истек срок для добровольной оплаты».

Госпожа Першакова рассказала “Ъ”, что госпожа Королева находится в Германии, где 18 июня попросила политического убежища. Это также подтвердил “Ъ” сопредседатель «Экозащиты» Владимир Сливяк, отказавшийся назвать местонахождение Александры Королевой из соображений безопасности. «Позиция не озвучивать, где конкретно находится Королева, была выработана совместно с юристами. Это связано с вопросом безопасности. У нас даже нет способа прямой связи, чтобы я мог ей позвонить,— мы общаемся через третьих лиц»,— рассказал корреспонденту “Ъ” господин Сливяк. Он отметил, что в последнее время госпожа Королева собирала информацию для мониторингового доклада об изменениях климата в Калининградской области, читала лекции, курировала передвижную выставку, занималась вопросами администрирования деятельности организации. «В ближайшее время, очевидно, ничем из этого она заниматься не сможет. Однако деятельность калининградской ячейки не парализована — там работает десять человек. Мы будем решать, каким образом перестроить работу в связи со сложившимися обстоятельствами. Что касается работы других ячеек (в Москве, Новокузнецке и Вильнюсе.— “Ъ”), то их работа также продолжается — все, что мы делали по вопросам угля и атомной энергетики, здесь никаких изменений нет»,— пояснил господин Сливяк.

«Экозащита» — одна из старейших в России «зеленых» организаций, созданная в 1989 году. Александра Королева пришла в организацию в 2003 году. В настоящий момент в ее профиле в социальных сетях говорится, что она «работала» в «Экозащите», однако официальной информации, что Королева покинула пост руководителя калининградской ячейки, нет.

Экологи боролись с вырубкой деревьев в Калининграде, выступали против вредных производств, против разработки Пальмникенского месторождения янтаря на береговой линии в поселке Янтарном. С участием госпожи Королевой и под ее руководством проводились публичные акции протеста, пикеты, митинги. Калининградская ячейка «Экозащиты» одной из первых в России была внесена в реестр «иностранных агентов», с чем экоактивисты были категорически не согласны, отказавшись предоставлять регулярные отчеты, как того требует российское законодательство, и оплачивать штрафы за неисполнение требований. 30 мая нынешнего года на Александру Королеву было заведено пять уголовных лет по ч. 2 ст. 315 УК РФ.

«“Экозащита” была внесена в реестр иноагентов 1 июля 2014 года и с тех пор регулярно привлекалась к административной ответственности,— уточняет госпожа Першакова.— В настоящее время по некоторым делам даже истек срок давности. Повторюсь, в материалах дел, полученных нами 13 июня, более 500 листов, и как только я и адвокат Королевой, сотрудник фонда “Общественный вердикт” Алексей Лаптев ознакомимся с ними, будет принята и обнародована правовая позиция».

Сторонники экологов намерены заявить об отношении к их преследованию на митинге в субботу, согласованном властями. Это традиционный митинг в защиту калининградского оппозиционного журналиста Игоря Рудникова, находившегося полтора года под арестом из-за обвинений в вымогательстве и освобожденного на этой неделе, и других политузников. Он состоится в 15-й раз. Игорь Фургачев, глава движения против строительства угольной ТЭЦ под Калининградом, заявил, что собирается прийти на митинг поддержки политузников в субботу и напомнить калининградцам о деятельности Александры Королевой. «Мы с первых шагов борьбы получили поддержку “Экозащиты” и лично Александры Королевой. Другие эксперты-экологи начинали разговор с денег: а сколько вы готовы заплатить? Лишь Королева все делала бесплатно, привлекала компетентных экспертов и провела с ними авторитетные экспертизы»,— сообщил “Ъ” господин Фургачев.

Мария Старикова, Александр Гмырин, Калининград