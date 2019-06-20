Вице-премьер Гордеев поручил рассмотреть новые меры поддержки российских виноделов

Как ранее сообщал “Ъ”, вице-премьер Алексей Гордеев распорядился проработать возможность обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. На сайте правительства опубликован список поручений, данных вице-премьером по итогам совещания 10 июня. Выполнять поручение должны будут Роспотребнадзор совместно с Минсельхозом, Минпромторгом, Минфином и Минэкономики.

Эти же четыре министерства вместе с Росалкогольрегулированием должны проработать введение минимальной цены на винные напитки. Также ведомства должны решить, наделять ли региональные власти полномочиями по составлению списка «свойств, характерных для винодельческой продукции с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения».

В Минсельхозе идею приоритетности российского вина поддержали. Виноделы надеются, что это поможет преодолеть предубеждение относительно качества российских вин.

Подробности — в публикации “Ъ” «Российскому вину сдают карту».