Шарапова проиграла Кербер во втором раунде турнира WTA

Мария Шарапова проиграла немке Анжелик Кербер во втором круге теннисного турнира Mallorca Open в Испании. Матч закончился со счетом 2:6, 3:6. Этот турнир стал первым для Шараповой после пятимесячного перерыва, вызванного травмой.

В следующем круге Кербер сыграет с победительницей матча между француженкой Каролин Гарсией и испанкой Паулой Бадосой Хиберт. Призовой фонд Mallorca Open составляет $250 тыс.

О победе россиянки в первом круге турнира — в публикации “Ъ” «Мария Шарапова щегольнула нулем».