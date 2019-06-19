Мария Шарапова щегольнула нулем

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, которая в настоящий момент занимает в рейтинге WTA лишь 85-е место, возобновила выступления после травмы плеча и провела свой первый матч за четыре с половиной месяца. Это произошло на Mallorca Open, турнире с призовым фондом $250 тыс. категории International, где россиянка в первом круге победила словачку Викторию Кужмову. Уверенная игра Марии Шараповой во втором сете, в котором она не отдала ни одного гейма, дает основания полагать, что к стартующему через две недели Wimbledon она способна подойти в неплохой форме.
Турнир Mallorca Open стал для 32-летней Марии Шараповой первым соревнованием после того, как в конце января она в Санкт-Петербурге вышла во второй круг, но затем из-за проблем с плечом не смогла сыграть с Дарьей Касаткиной. За это время россиянка опустилась в рейтинге WTA с 29-го места на 85-е, причем сильнее всего на ее положении в мировой классификации отразился отказ от выступления на Roland Garros, где в прошлом году Мария Шарапова дошла до четвертьфинала.
Зато на Wimbledon, стартующем через две недели, самой титулованной российской теннисистке терять нечего: год назад она в первом же круге уступила там соотечественнице Виталии Дьяченко. К слову, свой предыдущий матч на траве Мария Шарапова выиграла очень давно, еще летом 2015 года, когда там же, на Wimbledon, дошла до полуфинала. Напомним, что в 2016 году россиянка пропустила травяной сезон из-за мельдониевой дисквалификации, а в 2017-м — из-за травмы левого бедра.
С этой точки зрения решение Марии Шараповой принять wild card от организаторов Mallorca Open, который проводится в теннисной академии с шестью травяными кортами, расположенной в городке Санта-Понса, выглядело логичным. Турнирная практика перед Wimbledon ей просто необходима, а вероятность переносов матчей из-за дождя в июне на Балеарских островах практически сведена к нулю. Кстати, тот факт, что благоприятные погодные условия гарантируют теннисисткам нормальное расписание, принципиален для многострадального правого плеча Марии Шараповой, которая вряд ли способна сейчас играть по два матча в день. Да и средний уровень состава участниц на Mallorca Open ниже, чем на другом турнире WTA Tour, который одновременно проводится в Бирмингеме. Игроку, не выступавшему четыре с половиной месяца, это, конечно, тоже на руку.
21-летняя словачка Виктория Кужмова, доставшаяся Марии Шараповой в первом круге, в рейтинге стоит выше, на 46-м месте, но известна, конечно, гораздо меньше. На ее счету лишь четыре матча, выигранных на турнирах Большого шлема, а на прошлой неделе в Хертогенбосе, также на траве, Кужмова сразу же проиграла россиянке Маргарите Гаспарян. Тем не менее в турнирах она участвует регулярно, а потому первый сет, как и следовало ожидать, получился очень упорным.
Поведя — 2:0, россиянка сразу же позволила Кужмовой сделать ответный брейк, а в 11-м гейме снова отдала свою подачу и проигрывала 5:6. Кужмова, однако, своим преимуществом воспользоваться не сумела. Она дала возможность Шараповой отыграться, а на тай-брейке не реализовала два сетбола. В итоге партия, которая продолжалась 66 минут, завершилась в пользу россиянки. Эта неудача полностью деморализовала Кужмову, которая во втором сете смогла взять лишь шесть очков и уступила — 6:7 (8:10), 0:6. Интересно, что Мария Шарапова, сыграв в этом году лишь девять матчей, уже в четвертый раз выиграла партию всухую. В первом круге Australian Open она не отдала ни одного сета британке Хэрриет Дарт, а в Санкт-Петербурге записала в первом сете «баранку» Дарье Гавриловой, выступающей за Австралию.
Турнир WTA на Мальорке (Испания). Призовой фонд — $250 тыс.
Первый круг. Мария Шарапова (Россия)—Виктория Кужмова (Словакия) 7:6 (10:8), 6:0. Каролин Гарсия (Франция, 6)—Виктория Азаренко (Белоруссия) 1:6, 6:4, 7:5. Анастасия Севастова (Латвия, 2)—Варвара Лепченко (США) 6:3, 7:6 (7:5). Аманда Анисимова (США, 5)—Тереза Мартинцова (Чехия) 3:6, 7:6 (9:7), 6:4. Анжелик Кербер (Германия, 1)—Изалин Бонавентюр (Бельгия) 7:5, 4:6, 6:2.
Турнир WTA в Бирмингеме (Великобритания). Призовой фонд — $1 млн
Первый круг. Елена Остапенко (Латвия)—Ига Святек (Польша) 6:0, 6:2. Юлия Гёргес (Германия, 8)—Даяна Ястремская (Украина) 3:6, 6:4, 6:3. Петра Мартич (Хорватия)—Екатерина Александрова (Россия) 6:3, 7:5. Наоми Осака (Япония, 1)—Мария Саккари (Греция) 6:1, 4:6, 6:3.
Турнир ATP в Галле (Германия). Призовой фонд — €2,1 млн
Первый круг. Роджер Федерер (Швейцария, 1)—Джон Миллмен (Великобритания) 7:6 (7:1), 6:3. Борна Чорич (Хорватия, 4)— Жауме Мунар (Испания) 7:6 (7:2), 6:3. Маттео Берреттини (Италия)—Николоз Басилашвили (Грузия, 6) 6:4, 6:4. Роберто Баутиста Агут (Испания, 7)—Тейлор Фриц (США) 7:6 (12:10), 6:0. Давид Гоффен (Бельгия)—Гвидо Пелья (Аргентина, 8) 6:1, 6:0.
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