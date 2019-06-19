Мария Шарапова щегольнула нулем

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, которая в настоящий момент занимает в рейтинге WTA лишь 85-е место, возобновила выступления после травмы плеча и провела свой первый матч за четыре с половиной месяца. Это произошло на Mallorca Open, турнире с призовым фондом $250 тыс. категории International, где россиянка в первом круге победила словачку Викторию Кужмову. Уверенная игра Марии Шараповой во втором сете, в котором она не отдала ни одного гейма, дает основания полагать, что к стартующему через две недели Wimbledon она способна подойти в неплохой форме.

Турнир Mallorca Open стал для 32-летней Марии Шараповой первым соревнованием после того, как в конце января она в Санкт-Петербурге вышла во второй круг, но затем из-за проблем с плечом не смогла сыграть с Дарьей Касаткиной. За это время россиянка опустилась в рейтинге WTA с 29-го места на 85-е, причем сильнее всего на ее положении в мировой классификации отразился отказ от выступления на Roland Garros, где в прошлом году Мария Шарапова дошла до четвертьфинала.

Зато на Wimbledon, стартующем через две недели, самой титулованной российской теннисистке терять нечего: год назад она в первом же круге уступила там соотечественнице Виталии Дьяченко. К слову, свой предыдущий матч на траве Мария Шарапова выиграла очень давно, еще летом 2015 года, когда там же, на Wimbledon, дошла до полуфинала. Напомним, что в 2016 году россиянка пропустила травяной сезон из-за мельдониевой дисквалификации, а в 2017-м — из-за травмы левого бедра.

С этой точки зрения решение Марии Шараповой принять wild card от организаторов Mallorca Open, который проводится в теннисной академии с шестью травяными кортами, расположенной в городке Санта-Понса, выглядело логичным. Турнирная практика перед Wimbledon ей просто необходима, а вероятность переносов матчей из-за дождя в июне на Балеарских островах практически сведена к нулю. Кстати, тот факт, что благоприятные погодные условия гарантируют теннисисткам нормальное расписание, принципиален для многострадального правого плеча Марии Шараповой, которая вряд ли способна сейчас играть по два матча в день. Да и средний уровень состава участниц на Mallorca Open ниже, чем на другом турнире WTA Tour, который одновременно проводится в Бирмингеме. Игроку, не выступавшему четыре с половиной месяца, это, конечно, тоже на руку.

21-летняя словачка Виктория Кужмова, доставшаяся Марии Шараповой в первом круге, в рейтинге стоит выше, на 46-м месте, но известна, конечно, гораздо меньше. На ее счету лишь четыре матча, выигранных на турнирах Большого шлема, а на прошлой неделе в Хертогенбосе, также на траве, Кужмова сразу же проиграла россиянке Маргарите Гаспарян. Тем не менее в турнирах она участвует регулярно, а потому первый сет, как и следовало ожидать, получился очень упорным.

Поведя — 2:0, россиянка сразу же позволила Кужмовой сделать ответный брейк, а в 11-м гейме снова отдала свою подачу и проигрывала 5:6. Кужмова, однако, своим преимуществом воспользоваться не сумела. Она дала возможность Шараповой отыграться, а на тай-брейке не реализовала два сетбола. В итоге партия, которая продолжалась 66 минут, завершилась в пользу россиянки. Эта неудача полностью деморализовала Кужмову, которая во втором сете смогла взять лишь шесть очков и уступила — 6:7 (8:10), 0:6. Интересно, что Мария Шарапова, сыграв в этом году лишь девять матчей, уже в четвертый раз выиграла партию всухую. В первом круге Australian Open она не отдала ни одного сета британке Хэрриет Дарт, а в Санкт-Петербурге записала в первом сете «баранку» Дарье Гавриловой, выступающей за Австралию.

Евгений Федяков