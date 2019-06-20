В Госдуму внесен проект о праве президента назначать атамана Всероссийского казачьего общества

Правительство внесло в Госдуму законопроект, наделяющий президента правом утверждать атамана Всероссийского казачьего общества. Глава государства также сможет определять порядок согласования и утверждения уставов и назначать атаманов войсковых казачьих обществ.

Проект закона также расширяет права Федерального агентства по делам национальностей России. Теперь оно будет определять порядок утверждения атаманов казачьих обществ (кроме войсковых и всероссийского) в пределах территории, на которой уже действует другое казачье общество.

Проект закона была разработан «из-за законодательной неопределенности» в назначении и освобождении атаманов от должности. Правительство одобрило инициативу 15 июня.