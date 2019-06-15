Путин сможет назначать атамана Всероссийского казачьего общества

Правительство России одобрило законопроект, по которому решение об утверждении атамана Всероссийского казачьего общества будет принимать президент России Владимир Путин, говорится в соответствующем документу, опубликованном на сайте правительства. Кроме того, президент сможет определять порядок согласования и утверждения уставов и назначать атаманов войсковых казачьих обществ.

Отмечено, что такое решение принято из-за законодательной неопределенности в назначении и освобождении от должности атамана. Ранее президент мог только утверждать устав общества.

Ранее в Волгоградской области 137 следователей следственного управления СКР образовали «Станицу Денисовская». Постановление об утверждении устава казачьего общества «Станица Денисовская» подписал глава Волгограда Виталий Лихачев. Согласно документу, станичники будут принимать участие в охране общественного порядка, бороться с терроризмом и лесными пожарами. В оппозиции опасаются, что оно может быть использовано в интересах власти на предстоящих выборах.

Подробнее о новой станице — в материале “Ъ” «Следствие ведут казаки».