Совет при президенте не поддержал проекты о штрафах за неоплаченный проезд по платным дорогам

Президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рекомендовал доработать законопроекты о штрафах для автомобилистов, которые после введения системы free flow (свободный поток) не будут оплачивать проезд по платной дороге. Соответствующее решение было принято на заседании совета сегодня, 20 июня, сообщает ТАСС.

На платных дорогах машины вынуждены останавливаться перед пунктами взимания платы: нужно отдать деньги оператору либо дождаться, пока система распознает бесконтактный транспондер, спишет деньги со счета и откроет шлагбаум. Во многих странах для борьбы с заторами применяются системы free flow, когда останавливаться не нужно: фиксация проезда и списывание денег происходят с помощью камер и датчиков. Идея такой системы обсуждается в РФ с 2014 года, но отсутствие штрафа за неоплаченный проезд препятствовало ее введению.

Совет рассмотрел три проекта законов, один из которых предлагает ввести за неоплату проезда административную ответственность. В заключении экспертов говорится, что этот пункт в представленной редакции законопроекта «с точки зрения юридической техники изложен не вполне удачно». Члены совета предложили изменить формулировку инициативы, а также высказали замечания к названию проекта.

В совете также сочли, что установление административной ответственности в таких случаях «вызывает сомнение», так как «в основе отношений, связанных с движением по такой автомобильной дороге, лежит гражданско-правовой договор, за нарушение которого логично было бы установить не административную, а гражданско-правовую ответственность». «В связи с этим данный законопроект требует дополнительного обоснования»,— сказали в совете.

Третий законопроект, которым определяется, куда будут поступать собранные штрафы, в целом критики не вызвал. Однако поскольку все три документа взаимосвязаны, «они не могут быть рекомендованы к принятию до их доработки», отмечается в заключении совета.

В 2018 году Минтранс уже готовил законопроект, которым предлагалось ввести штраф в размере 5 тыс. руб. за неоплаченный проезд. Предполагалось, что система free flow, позволяющая избавиться от шлагбаумов на платных дорогах, появится в России в 2019 году.