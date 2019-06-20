Правительство предлагает ввести штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

Правительство хочет ввести штрафы для автомобилистов, которые после введения системы free flow (свободный поток) не будут оплачивать проезд по платной дороге. Как сообщает «Парламентская газета», размер штрафа может доходить до 2,5 тыс. руб. Соответствующие поправки в законодательные акты президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства планирует рассмотреть сегодня, 20 июня.

На платных дорогах машины вынуждены останавливаться перед пунктами взимания платы: нужно отдать деньги оператору либо дождаться, пока система распознает бесконтактный транспондер, спишет деньги со счета и откроет шлагбаум. Во многих странах для борьбы с заторами применяются системы free flow, когда останавливаться не нужно: фиксация проезда и списывание денег происходят с помощью камер и датчиков. Идея такой системы обсуждается в РФ с 2014 года, но отсутствие штрафа за неоплаченный проезд препятствовало ее введению.

Авторы инициативы отметили, что сначала нужно «выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд». В качестве примера такого механизма может быть «избран состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку» в Москве или же «состав правонарушения за безбилетный проезд в метро с санкцией в размере 1 тыс. руб.».

В прошлом году Минтранс уже готовил законопроект, которым предлагалось ввести штраф в размере 5 тыс. руб. за неоплаченный проезд. Предполагалось, что система free flow, позволяющая избавиться от шлагбаумов на платных дорогах, появится в России в 2019 году.

Подробнее — в материале “Ъ” «Платные дороги оборудуют штрафами».