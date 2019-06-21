Форвард, опередивший всех

Очередной торжественный вечер вручения индивидуальных призов в НХЛ, состоявшийся в Лас-Вегасе, вылился в российский триумф. Отечественным хоккеистам на нем досталось сразу пять наград, в том числе самая престижная: Hart Trophy, полагающийся лучшему хоккеисту сезона, получил форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров, закончивший регулярный чемпионат с феноменальными бомбардирскими показателями. В истории этой номинации было немного случаев, когда фаворит в борьбе за главный трофей был бы настолько очевидным.

Никита Кучеров — четвертый хоккеист из России, которому удалось выиграть престижнейший среди индивидуальных призов в НХЛ. Список в 1994 году открыл Сергей Федоров. Потом, после перерыва почти в полтора десятилетия, его продолжил Александр Овечкин, взявший два Hart Trophy подряд — в 2008 и 2009 годах. В 2012-м настала очередь его сверстника Евгения Малкина, а в 2013-м Овечкин добавил в свой послужной список третий Hart. И случай Кучерова на самом деле отличается от тех, что были раньше. Он, можно сказать, даже выделяется в этом коротеньком пока списке, состоящем из имен безусловных легенд: одной, уже закончившей карьеру, и двух, играть еще продолжающих.

Отличие в том, что в каждом из предыдущих случаев вряд ли кто-то мог бы дать стопроцентную гарантию, что трофей вручат именно российскому хоккеисту.

Вопросы — ну или по крайней мере вопросики — возникали по каждому.

В 1994 году Сергей Федоров был исключительно полезен своему «Детройт Ред Уингс». Но в бомбардирской гонке он занял второе место, а на первом расположился хоккейный король Канады Уэйн Гретцки, все еще слишком популярный, уважаемый, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что его магия не подействует на членов Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов, лауреатов определяющих. В 2008-м Александр Овечкин в бомбардирской гонке всех опередил, однако его «Вашингтон Кэпиталс», если отталкиваться от суммы очков, оказался за пределами первой десятки регулярного чемпионата, а клубные достижения часто влияют на мнение жюри, поскольку считается, что настоящий лидер должен не просто иметь классную личную статистику, но и подтягивать команду. В 2009-м вашингтонцы финишировали повыше, но снова не тянули на суперклуб, а Овечкин пропустил на верхнюю строчку наиболее результативных игроков Евгения Малкина. То же самое относится к «Питсбург Пингвинс» 2012 года, хотя Малкин, надо признать, в том сезоне демонстрировал выдающуюся игру. Наконец, в 2013-м в усеченном из-за локаута первенстве Овечкин забрал привычный снайперский приз, но в сражении за бомбардирский остался третьим. Да и «Вашингтон» опять находился далековато от верхушки таблицы. Ну да, во всех этих случаях существовала какая-то, пусть незначительная, вероятность того, что россиянину предпочтут кого-то другого, кто очутился вместе с ним в тройке номинантов.

Случай Никиты Кучерова — и таких в НХЛ было немного — являлся совершенно безупречным, что ли. Тут совпало все. Бомбардирские показатели — феноменальные.

Кучеров, набрав 128 очков, установил рекорд текущего столетия лиги и побил российский рекорд Александра Могильного всех времен. Его отрыв от ближайшего преследователя — Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс» — был, по сути, гигантским. Он составил 12 очков. От Сидни Кросби из «Питсбурга», также включенного в тройку претендентов на Hart Trophy, отрыв был еще больше — 28 баллов. При этом в показателях не фиксировалось перекосов. Победу Кучерову принесло в первую очередь, конечно, умение ассистировать партнерам, но и голов он забил очень много — 41. При этом исключительно организацией шайб в чужие ворота таланты Кучерова не ограничивались. Например, правый крайний «Тампы» весьма неплохо научился так называемому бэкчекингу — это когда участвующего в атаке оппонента накрывают сзади. А его игра, характеризовавшаяся помимо всего прочего исключительной стабильностью, провоцировала аналитиков примерно на такие реляции, какую выдал, комментируя итоги гала в Лас-Вегасе, колумнист Tampa Bay Times Мартин Феннелли: «Всякий раз, наблюдая за Кучеровым, мы видели в его исполнении что-то новое, что-то еще более грандиозное».

Гирькой на чашу весов, измеряющей ценность Никиты Кучерова, должны были лечь результаты его клуба. «Тампа» выиграла регулярный чемпионат с подавляющим перевесом, в то время как, например, «Эдмонтон» пролетел мимо play-off. Фактически у нее не было конкурентов, как не было их у Кучерова. Странно даже, что на первое место его поставили не все участники голосования, а 164 из 171.

Hart Trophy Никиты Кучерова был в действительности лишь элементом, хотя и ключевым, большого российского триумфа в Лас-Вегасе.

Сам он заработал еще два приза — полагавшийся ему без всякого голосования бомбардирский Art Ross Trophy, а также Ted Lindsey Trophy, лучшему по версии коллег-игроков из НХЛ. Александр Овечкин заработал свой восьмой Maurice Richard Trophy, а одноклубник Кучерова Андрей Василевский — свой первый вратарский Vezina Trophy, который из россиян прежде завоевывал лишь Сергей Бобровский. И Василевскому-то как раз пришлось выдержать жесткий конкурс с Беном Бишопом из «Даллас Старс» и Робином Ленером из «Нью-Йорк Айлендерс».

А в истории с успехом Никиты Кучерова тех, кто освещал церемонию, поразили разве что обязательные слова триумфатора. Какие-то безумно правильные слова, потому что он говорил в основном не о приятном, а о том, что не сбылось, напоминая, что «главная вещь» в НХЛ — это, как ни крути, Кубок Стэнли. А «Тампа» в play-off сошла в первом же раунде, и в противостоянии с «Колумбус Блю Джекетс» ни Кучеров, ни Василевский не искрили. Впрочем, когда речь идет о таких молодых хоккеистах (форварду на днях исполнило 26, а вратарю через месяц будет 25), банальность насчет того, что все у них впереди, сама просится на язык.

Алексей Доспехов