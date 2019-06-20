Андрей Василевский и Никита Кучеров — лучшие хоккеисты сезона в НХЛ

Российские хоккеисты Андрей Василевский и, Никита Кучеров получили призы за победу в номинациях «лучший вратарь» и «самый ценный игрок сезона» на торжественной церемонии вручения наград Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона, прошедшей в ночь на четверг в Лас-Вегасе. Голосование состоялось после регулярного чемпионата и не учитывало игру в play off.

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский стал лауреатом «Везина Трофи». 24-летний россиянин в борьбе за звание лучшего вратаря сезона обошел Бена Бишопа из «Далласа» и Робина Ленера из «Айлендерс». Он стал лучшим в лиге по количеству побед (39) и помог «Тампе» выиграть регулярный чемпионат с большим отрывом. «Великолепное чувство,— цитирует Василевского сайт НХЛ.— Я так волновался. Но эта награда не только моя, она принадлежит всей команде. Большое спасибо моим одноклубникам за ту работу, которая была проделана. "Везина" — это, конечно, здорово, но моей главной задачей остается победа в Кубке Стэнли».

Хоккеист Андрей Василевский Фото: Reuters

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, получивший 164 первых места из 171 в опросе для определения победителя, признан самым ценным игроком сезона-2018/19 в НХЛ. Он набрал 128 (41+87) очков и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (всего 1677 очков). Россиянин — второй хоккеист в истории клуба, которому удалось завоевать «Харт Трофи». В сезоне-2003/04 этот трофей получил нападающий Мартин Сен-Луи. Вторым стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (739 очков), третьим — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (465). Никита Кучеров выиграл по итогам сезона также «Арт Росс Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Форвард высоко оценил игру в НХЛ соотечественников Александра Овечкина и Евгения Малкина.

«Я тут в первый раз, так что никакую палочку пока еще не перехватил. А Женя Малкин, Саня Овечкин здесь постоянно. Надо стремиться быть как они, держать планку высоко. Будем стараться двигаться дальше»,— цитирует Кучерова издание «Спорт-Экспресс».

Хоккеист также заявил о том, что в следующем сезоне должен работать еще усерднее, чтобы команда поборолась за Кубок Стэнли.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам голосования стал седьмым, набрав 213 очков. Восемь человек поставили его на второе место, 13 — на третье, 25 — на четвертое и 17 — на пятое. Кроме Кучерова, выше Овечкина расположились, помимо Кросби и Макдэвида, Джонни Годро (442), Брэд Маршан (322) и Натан Маккиннон (265).

В состав первой символической сборной НХЛ по итогам сезона вошли: вратарь Андрей Василевский, Брент Бернс из «Сан-Хосе», Марк Джордано из «Калгари», Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», Александр Овечкин из «Вашингтона» и Никита Кучеров из «Тампа-Бэй».

Вера Мухина