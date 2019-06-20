Путин рассказал, зачем приняли закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, с какой целью был принят закон о «суверенном рунете». По его словам, речь не идет об ограничениях в интернете.

«Ведь большинство серверов находится за границей. Если предположить, что их отключат или (будут.— “Ъ”) влиять на их работу. Мы должны обеспечить надежную работу российского интернета. Этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета»,— сказал господин Путин.

Напомним, 1 мая 2019 года Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета. В случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». Обязанность по блокировке запрещенного контента была переложена с операторов связи на Роскомнадзор. В июне ведомство составило проект правил изоляции рунета в случае угрозы.

Обсуждение закона вызвало широкий общественный резонанс. Согласованный митинг против его принятия, который прошел в марте 2019 года в Москве, стал одной из самых массовых акций последних лет. По данным «Белого счетчика», на проспект Сахарова вышло около 15 тыс. человек.

Подробнее о законе о «суверенном рунете» — в материале “Ъ”«Электрофильтрация всей страны».

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.