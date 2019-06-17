Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы

Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы. Согласно документу, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов, при обнаружении опасности рунету будет действовать режим централизованного управления.

Также в случае возникновения угрозы рунету внешние каналы связи будут сохранены только для дипмиссий (посольств, консульств, представительств России за рубежом) и для Калининградской области. В любом другом случае направлять трафик за пределы России в случае возникновения угрозы будет запрещено.

Ранее Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила три вида угроз, когда рунет может перейти в режим централизованного управления.

1 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета. Согласно документу, в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». Обязанность по блокировке запрещенного контента была переложена с операторов связи на Роскомнадзор.

Обсуждение закона об изоляции рунета получило большой общественный резонанс: согласованный митинг против принятия законопроекта, прошедший в марте 2019 года в Москве, собрал больше участников, чем протесты против пенсионной реформы, став самой массовой протестной акцией последних лет. По данным «Белого счетчика», на проспект Сахарова вышло около 15 тыс. человек.

Подробнее о том, кто заработает на законе о «суверенном рунете», читайте в материале “Ъ”«Электрофильтрация всей страны».