American Airlines закупает 50 новейших лайнеров Airbus 321XLR

На международном аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже 19 июня одна из крупнейших авиакомпаний мира, American Airlines, подписала с европейским авиаконцерном Airbus соглашение о покупке 50 новейших лайнеров A321XLR. Таким образом, эта компания стала первой американской авиакомпанией, купившей этот новейший лайнер от европейского производителя.

A321XLR имеет самую большую дальность полета среди всех современных узкофюзеляжных пассажирских самолетов — до 8,7 тыс. км. По данным американских СМИ, новые европейские лайнеры могут заменить в парке American Airlines устаревающие самолеты Boeing-757. Кроме того, некоторые наблюдатели считают крупный заказ American Airlines у европейской компании, а не у Boeing ударом по престижу американского авиапроизводителя, который до сих пор не может оправиться от последствий скандала вокруг 737 MAX. После объявления о крупной сделке между American Airlines и Airbus акции Boeing снизились в цене на 1,5%.

Напомним, Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение у берегов Индонезии в октябре 2018 года, все находившиеся на борту 189 человек погибли. В марте 2019 года аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Африке. Тогда жертвами крушения стали 157 человек, в том числе трое россиян. После инцидентов почти все страны мира ввели запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве.

О проблемах Boeing 737 MAX — в материале “Ъ FM”.

Евгений Хвостик