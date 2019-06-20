Минстрой отрицает введение платы за отопление в зависимости от этажности

Минстрой России не планирует пересчитывать норматив по отоплению в зависимости от этажности, ведомство «категорически опровергает» эту информацию. «Положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет»,— заявили в пресс-службе ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что в России с 2020 года планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, и у жителей нижних этажей может повыситься плата.

Дифференциация по этажности и типу домов действительно предусмотрена, но решения по установлению нормативов принимаются с учетом оценки их влияния на размер платежа граждан. «На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует»,— говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с 1 января 2020 года в регионах должны начать действовать единые нормативы на отопление жилых помещений, чтобы уравнять условия по предоставлению ЖКХ-услуг.

Напомним, в январе “Ъ” также стало известно, что владельцам электроплит хотят отменить льготы на электричество. При этом к 2033 году должны быть отменены льготы владельцев электроплит и сельского населения.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В энергопотребителей вселяют умеренность».