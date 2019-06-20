Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких. Он отметил, что из-за этого у жителей нижних этажей могут увеличиться платежи.

Господин Гладких заявил, что норматив с учетом этажей собирались внедрить еще в 2016 году. «Тогда мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения»,— сказал он, отметив, что Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год.

По мнению парламентария, ситуацию может исправить передача полномочий по вводу норматива регионам. Тогда, по его словам, субъекты смогут сами решить, насколько целесообразно вводить такой порядок.

В январе “Ъ” стало известно, что владельцам электроплит хотят отменить льготы на электричество. При этом к 2033 году должны быть отменены льготы владельцев электроплит и сельского населения.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В энергопотребителей вселяют умеренность».