«Ведомости»: бизнес просит Верховный суд не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Одни из самых крупных объединений российских и зарубежных компаний направили в Верховный суд РФ письма с критикой проекта постановления пленума об отмене срока давности по налоговым преступлениям, сообщили «Ведомости» со ссылкой на письма. Предприниматели считают, что эта мера поможет привлекать бизнесменов к уголовной ответственности намного чаще.

В частности, письма в Верховный суд отправили Торгово-промышленная палата, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-германская внешнеторговая палата, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Руководитель комитета по налоговой и бюджетной политике «Деловая Россия» Кирилл Никитин предложил Верховному суду не создавать «проблему там, где ее нет».

РСПП полагает, что отмена срока давности обретет обратную силу и позволит привлекать людей к уголовной ответственности всю жизнь. Господин Титов считает, что мера сможет затруднить выполнение задачи президента по декриминализации предпринимательской сферы, и предлагает «существенно» дополнить и доработать документ. АЕБ убеждена, что постановление не определяет точной границы между налоговыми правонарушениями и преступлениями.

Напомним, в начале июня Верховный суд предложил считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством. Он добавил, что в проект могут быть внесены изменения.

Подробнее о решении пленума Верховного суда — в материале “Ъ” «Недоимка как средство заручиться поддержкой».