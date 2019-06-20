Смета строительства предпоследнего участка М-11 одобрена Главгосэкспертизой

Главгосэкспертиза РФ одобрила сметную стоимость строительства предпоследнего (седьмого) этапа строительства скоростной автомобильной трассы М-11 Москва – Петербург, участок 543 до 646 км.

Речь идет об участке магистрали, расположенном в Новгородской и Ленинградской областях, в Чудовском и Тосненском раойнах. Стоимость строительства не называется.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что скоростную автомобильную дорогу М-11 «Москва – Санкт-Петербург» предполагалось полностью открыть для движения в середине 2019 года.

Подробнее о строительстве трассы М-11 — в материале «Ъ» «Москву и Санкт-Петербург сблизили на 38 км».