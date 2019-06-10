Вице-премьер РФ рассказал о готовности трассы М-11 «Москва – Петербург»

Сроки ввода в эксплуатацию 7-го и 8-го участков скоростной платной автотрассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» сохраняются, однако есть проблемы с исполнением графика работ. Об этом после посещения стройплощадки на одном из участков будущей автодороги сообщил журналистам вице-премьер Рф Максим Акимов, передает «Интерфакс».

При этом, по словам господина Акимова, «никаких проблем, фатально влияющих на сроки, мы с коллегами не обнаружили». Вице-премьер подчеркнул, что «нужна дополнительная мобилизация по людям, по технике».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что скоростную автомобильную дорогу М-11 «Москва – Санкт-Петербург» полностью откроют для движения в середине 2019 года.

Подробнее о строительстве трассы М-11 — в материале «Ъ» «Москву и Санкт-Петербург сблизили на 38 км».