«Энел Россия» подписала соглашение о продаже Рефтинской ГРЭС

«Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) подписала договор о продаже «Кузбассэнерго», «дочке» Сибирской генерирующей компании, крупнейшей угольной станции в РФ — Рефтинской ГРЭС. Как сообщалось ранее, сумма сделки составит не менее 21 млрд руб. за вычетом НДС с возможностью корректировки до 5%.

Договор также предусматривает «дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд руб. в течение пяти лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий». В сообщении «Энел Россия», которое приводит «Прайм», также указано, что договор купли-продажи вступит в силу после согласования сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы и одобрения условий сделки акционерами компании на собрании 22 июля.

О согласовании условий сделки после трех лет переговоров стало известно в начале июня. Стоимость сделки была определена по нижней границе переговорного диапазона. Ранее источники “Ъ” говорили, что торг идет в диапазоне 21–27 млрд руб.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца».