Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца

«Энел Россия» после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС. Стоимость сделки определена по нижней границе переговорного диапазона — 21 млрд руб., что делает эту покупку, замечают аналитики, самым дешевым приобретением в генерации за последние десять лет, но при этом позволяет завершить затянувшиеся переговоры. По мнению экспертов, с этой сделкой СГК закрепит за собой позицию основного игрока в угольной генерации на Урале, превзойдет по установленной мощности «Юнипро» и получит станцию, которая с большой вероятностью может быть отобрана для участия в программе модернизации.

Совет директоров «Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) 5 июня согласовал сделку по продаже крупнейшей угольной станции в РФ — Рефтинской ГРЭС мощностью 3,8 ГВт, следует из раскрытия компании. Как и предполагалось, покупателем выступит «Кузбассэнерго», входящее в Сибирскую генерирующую компанию (подконтрольна СУЭК Андрея Мельниченко). Стоимость сделки пройдет по нижней границе переговоров — не менее 21 млрд руб. за вычетом НДС, но предусмотрена корректировка в размере 5%. Ранее источники “Ъ” говорили, что торг идет в диапазоне 21–27 млрд руб.

Срок передачи Рефтинской ГРЭС в собственность СГК — полтора года с даты подписания договора.

В СГК “Ъ” подтвердили, что находятся на продвинутой стадии переговоров по приобретению Рефтинской ГРЭС. «Мы надеемся скоро достигнуть окончательных договоренностей»,— уточнили в компании, добавив, что в перспективе все равно потребуются одобрение акционеров нынешнего владельца станции «Энел Россия» и согласование ФАС. В ФАС “Ъ” сообщили, что ходатайство сторон пока не поступало. Но СГК сейчас не представлена в уральском ценовом хабе, поэтому проблем с согласованием, вероятно, не возникнет.

«Энел Россия» продает входящую в нее угольную Рефтинскую ГРЭС с 2016 года. Такую длительность процедуры источники “Ъ” на энергорынке связывали с завышенными ценовыми ожиданиями продавца. По неофициальным данным, итальянская компания исходно рассчитывала выручить за ГРЭС до 35 млрд руб. В разное время покупкой станции интересовались «Интер РАО», китайская «Хуадянь», обязывающие заявки подавали также группа ЕСН Григория Березкина и одна из структур Олега Дерипаски, но затем они вышли из переговорного процесса.

Цена 21 млрд руб. подразумевает оценку станции в 3 EV/EBITDA, что на 20% ниже мультипликатора, по которому торгуется сама компания, но в целом совпадает со средним по рынку, отмечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». Тем не менее это самая дешевая покупка генерации в России за последние десять лет. Все предыдущие сделки были дороже, отмечает аналитик. По его словам, с этой сделкой СГК закрепляет за собой роль основного игрока в угольной генерации на Урале. По итогам сделки, отмечает господин Скляр, СГК обгонит «Юнипро» по установленной мощности и получит актив с реальными шансами на участие в будущих аукционах в рамках программы модернизации.

Татьяна Дятел