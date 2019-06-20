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Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

В Лондоне наблюдается «очередной всплеск» уличного насилия с применением холодного оружия, в связи с чем посольство России в Великобритании выпустило предупреждение для граждан РФ. Ссылаясь на данные СМИ, там сообщили, что за последние несколько дней зарегистрировано пять смертельных случаев.

С начала года в Лондоне зафиксированы 56 убийств, заявили в диппредставительстве.

«Вновь призываем российских граждан и соотечественников проявлять бдительность, по возможности избегать мест массового скопления людей, а также внимательно следить за оповещениями и следовать рекомендациям правоохранительных органов»,— говорится в сообщении посольства.

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана. Это произошло после того, как в Лондоне менее чем за 20 часов были убиты три человека.

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