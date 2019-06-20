Нацпроектам расширяют денежную перспективу

Правительство корректирует правила работы «фабрики проектного финансирования» — соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили “Ъ” в аппарате Белого дома. Планируется, в частности, расширить сферы работы «фабрики» — они приведены в соответствие национальным целям майского указа, в частности, перечень направлений пополнится строительством, сельским хозяйством и здравоохранением. Для расширения числа потенциальных участников «фабрики» до 2021 года продлена возможность ВЭБ.РФ отбирать проекты и вне этих направлений, а также финансировать не только проектные компании.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, уточняющее условия предоставления синдицированных кредитов в рамках «фабрики проектного финансирования», сообщили “Ъ” в аппарате правительства. Напомним, «фабрика», созданная на базе ВЭБ.РФ, формально существует с февраля 2018 года, а фактически запущена в конце года. Предполагается, что проекты будут финансироваться по принципу «80 на 20», где 20% приходится на собственные средства инициатора, а остальное — заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта. Уже принято решение о финансировании четырех инвестпроектов общей стоимостью более чем 250 млрд руб. По уточненным данным, как сообщают в ВЭБе, еще 11 проектов на 860 млрд руб. сейчас находятся на рассмотрении в госкорпорации.

Как отмечает первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский, главное изменение в новой редакции постановления правительства — расширение мандата «фабрики» на финансирование проектов в отраслях и сферах, указанных в майском указе президента в качестве приоритетов. В прежней версии основные направления финансирования инвестпроектов в рамках «фабрики» затрагивали обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, высокие технологии и расширение экспорта. Теперь де-факто работа «фабрики» перенастроена на выполнение нацпроектов — в число отраслей, проекты в которых она может финансировать, добавлены строительство, сельское хозяйство, образование и здравоохранение. «Это позволит расширить перечень инвестпроектов, отвечающих требованиям фабрики»,— отмечает господин Цехомский.

Также расширение перечня инвестпроектов будет обеспечено за счет продления до 2021 года периода, когда ВЭБ сможет отбирать для «фабрики» проекты вне отраслевых направлений финансирования, а также реализуемые на балансе юрлиц, которые не являются проектными компаниями (то есть могут возвращать займы не за счет реализации проекта, а, например, за счет средств от иной деятельности). В прошлой версии постановления это разрешалось только до 2019 года.

Остальные изменения направлены на «обеспечение гибкости при структурировании сделок» в рамках «фабрики». Так, набсовет ВЭБ.РФ получает право смягчать или отменять требования о залоге 100% долей в уставном капитале заемщика — при наличии другого обеспечения. Допускается также возможность рефинансирования кредитов, представленных на финансирование инвестпроекта «фабрики» другими организациями — в размере до 15% его стоимости (при этом сохраняется требование «80 на 20»).

Напомним, механизм работы «фабрики» предполагает привлечение госкорпорацией заемных средств под госгарантии для нужд инвестпроектов, которые прошли фильтр ВЭБа и признаны перспективными. Как писал “Ъ” 28 мая, на протяжении последнего года возможность привлечения ВЭБом средств была фактически заблокирована обсуждением возможного расширения санкций США на российский госдолг и резким ростом стоимости фондирования. Но в последние месяцы оценки этих рисков снижаются.

Евгения Крючкова