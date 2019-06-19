Нацпроекты и многие неизвестные Больше половины россиян ничего не знают об их существовании

Только 7% россиян понимают, что представляют собой национальные проекты, сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в среду на III форуме социальных инноваций. По словам госпожи Матвиенко, о существовании нацпроектов знают менее половины россиян. В распоряжении “Ъ” есть результаты социологического опроса Аналитического центра НАФИ и Совета федерации, из которых следует, что лишь 6% россиян отмечают успехи государства в реализации целей нацпроектов.

«Нужно активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов. Опросы показывают, что 44% граждан слышали о проектах, а только 7% понимают, что они из себя представляют»,— сказала Валентина Матвиенко, выступая на III форуме социальных инноваций. Она отметила, что нацпроекты по соцсфере можно реализовать только современными методами, включая «новые эксперименты, синергию государства, бизнеса, общественных организаций».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил достоверность данных госпожи Матвиенко и призвал нарастить усилия по реализации нацпроектов.

«Что касается самой постановки вопроса о том, что недостаточна информированность населения относительно нацпроектов, это полностью соответствует той картине, которую мы видим в обращении граждан в процессе подготовки прямой линии»,— сказал Дмитрий Песков, отметив, что уровень понимания цели проектов «оставляет желать лучшего». Напомним, прямая линия президента России, во время которой он ответит на специально отобранные вопросы и обращения россиян, состоится в четверг, 20 июня.

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. На его основании правительство утвердило 13 нацпроектов. По задумке властей нацпроекты должны стать драйвером экономики и улучшить качество жизни россиян. Однако после проверки выполнения нацпроектов Счетной палатой Алексей Кудрин заявил, что их реализация не снизит бедность в России, не увеличит продолжительность жизни и не выведет экономику на пятое место в мире.

Социологический опрос, на данные которого ссылалась Валентина Матвиенко, проводили Аналитический центр НАФИ и Совет федерации в мае-июне 2019 года. Всего было опрошено 1600 человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Социологи изучали, насколько россияне осведомлены о нацпроектах. Они выяснили, что за прошедший год лишь 7% граждан заинтересовались подробностями этих госпрограмм.

«В общих чертах» о нацпроектах знают 37% россиян, а 55% впервые узнали о них в ходе проведения опроса.

Наиболее осведомлены о проектах люди старшего поколения — в возрастной группе «от 45 до 59 лет», 50% знают или слышали о них. В возрастных группах от 25 до 44 лет, а также старше 60 лет осведомленность находится примерно на одном уровне (38–42%), говорят социологи. Молодежи нацпроекты не так интересны: только 26% россиян в возрасте от 18 до 24 лет знают о них.

Лучше всего россиянам известны национальные проекты «Здравоохранение» (26%), «Образование» (20%). Хуже дело обстоит с программами «Жилье и городская среда» (16%), «Демография» (16%), «Экология» (14%), «Культура» (12%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (11%), «Наука» (11%). Меньше всего россияне осведомлены о нацпроектах «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (10%), «Цифровая экономика» (8%), «Производительность труда и поддержка занятости» (5%), «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (4%), «Международная кооперация и экспорт» (2%). Самыми важными проектами россияне (даже те, кто до опроса ничего о них не слышал) назвали все те же «Здравоохранение» (64%), «Образование» (46%) и «Жилье и городская среда» (30%).

По мнению опрошенных, проект «Здравоохранение» должен обеспечить прежде всего «рост качества медицинских услуг» (29%), «повышение их доступности» и «увеличение количества врачей и больниц» (25%), а также «снижение цен за медуслуги» (24%). Еще 16% ожидают «улучшения материального обеспечения отрасли и роста зарплат врачей». Основные ожидания от нацпроекта «Образование» связаны с «повышением финансовой доступности образования» (27%) и «повышением его качества» (24%). 16% выбрали вариант «отказ от ЕГЭ», при этом лишь 9% ждут «возврата к советской системе образования». И только 3% граждан вспомнили о необходимости «поднять зарплаты учителям». Главное требование россиян к нацпроекту «Жилье и городская среда» — «повышение доступности недвижимости, предоставление льгот отдельным группам населения: молодым семьям, пенсионерам, инвалидам» (68%). Интересно, что «повышение качества строящегося жилья» заинтересовало лишь 6% граждан, а «снижение цен на услуги ЖКХ» — всего 3%.

При оценке нацпроекта «Экология» самым популярным стал ответ «Решение проблем с мусором, создание перерабатывающих производств вместо свалок» (27%). Еще 21% уверены, что «необходимо улучшать экологическую ситуацию в целом». 12% россиян считают необходимым «снизить объем загрязнений от производств».

Социологи признают, что у граждан «умеренно-пессимистичные» ожидания от нацпроектов. 6% россиян считают, что государству «удастся выполнить все нацпроекты», 11% надеются на выполнение «большинства программ». 39% опрошенных выбрали вариант «что-то реализовать удастся, а что-то — нет».

Еще 20% полагают, что «не удастся реализовать многие проекты», а 15% — что «все или почти все» проекты останутся нереализованными.

По мнению россиян, основные препятствия для национальных проектов — коррупция (32%), непрофессионализм исполнителей (19%) и нехватка финансирования (17%).

«Национальные проекты затрагивают каждого гражданина России. Поэтому уровень информированности о национальных проектах, удовлетворенность россиян от их реализации и ощущение положительного эффекта являются важными индикаторами эффективности проектов,— заявила генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.— Мы будем и дальше системно проводить измерения отношения россиян к нацпроектам, чтобы отслеживать ситуацию в динамике».

Отметим, что ВЦИОМ и «Левада-центр» в последние годы не проводили соцопросов по вопросам осведомленности о нацпроектах либо не публиковали эти результаты. Последний раз «Левада-центр» проводил подобный опрос в 2007 году — он касался нацпроектов, запущенных годом ранее. Тогда «ничего не слышали о них» лишь 19%, при этом 18% были «хорошо осведомлены», а 63% «что-то слышали». В 2007 году 42% граждан считали, что нацпроекты запущены «чтобы снизить социальную напряженность в обществе». Еще 29% предполагали, что они объявлены для того, чтобы «обеспечить партии власти возможность "отчитаться перед избирателями" перед выборами Госдумы и президента», а 16% — «чтобы способствовать росту популярности Владимира Путина». И лишь 15% ответили «в связи с заботой руководства страны о благе народа» (можно было выбрать несколько вариантов). Тогда же на вопрос, «как будут потрачены деньги, направленные на национальные проекты», лишь 13% ответили «Очень эффективно / довольно эффективно». 51% граждан выбрали варианты «Малоэффективно / совершенно неэффективно», а 27% предположили, что деньги налогоплательщиков «будут попросту разворованы».

Александр Черных