Мэр Воронежа готов заплатить за проезд

Руководители дюжины компаний, работающих на рынке пассажирских перевозок Воронежа, вчера обратились с коллективным письмом к мэру Вадиму Кстенину и начальнику областного ГУ МВД Михаилу Бородину. Транспортники уведомили власти о возможном невыходе на городские маршруты с 1 июля, если чиновники не услышат их доводы, в частности, о необходимости повышения стоимости проезда с 17 до 25 руб. Также перевозчики со ссылкой на выступление главы «Роснефти» Игоря Сечина на ПМЭФ пояснили, что опасаются скорого роста цен на бензин и запчасти. Градоначальник в тот же день провел встречу с участниками рынка, после которой авторы письма заявили “Ъ-Черноземье”, что «конструктивный диалог» состоялся, но о конкретных договоренностях стороны предпочли не распространяться.



Под письмом (копия имеется в распоряжении “Ъ-Черноземье”) к главе Воронежа Вадиму Кстенину и главному полицейскому региона генерал-лейтенанту Михаилу Бородину 19 июня подписались представители 12 компаний, имеющих договорные отношения с мэрией. Это ООО «АТП-1», ТК «Автолайн +», «Автоуслуги-Н», ВГТК, «Вест-лайн», ВТК, НТК, «Отдых+», «Пассажиртранс», «ПАТП-4 К», ТК «Автотранс» и ИП Очнев. В обращении предприниматели назвали сложившуюся ситуацию в отрасли пассажирских перевозок «критической».

«Перевозчики городских муниципальных маршрутов долгие годы поддерживали линию администрации по снижению финансовой нагрузки на население за наш счет. Так, несмотря на постоянно возрастающий разрыв между действующим и экономически обоснованным тарифом на перевозки, мы обновляли подвижной состав, поддерживали автобусы в надлежащем техническом и санитарном состоянии, планомерно повышали заработную плату сотрудникам. Тем не менее в 2019 году в связи с неоднократным повышением цен на топливо и запасные части действующий тариф в 17 руб. за пассажира стал абсолютно нецелесообразен. На всех уровнях сотрудников отрасли назрело жесткое недовольство, связанное с постоянной нехваткой средств, — отметили авторы письма. — Особенно сильно это чувствуется в связи с летним снижением пассажиропотока».

Транспортники подсчитали, что за 2018 год повышение цен на топливо составило 27%, на запасные части — до 80%, увеличение тарифов на электроэнергию и коммунальные платежи — 27 и 10% соответственно. При этом действующий в Воронеже тариф, по их данным, «является наименьшим среди всех крупных городов России»: в Новосибирске — 22 руб., в Челябинске — 23 руб., в Ростове-на-Дону — 24 руб., в Уфе и Волгограде — 25 руб., в Красноярске, Перми, Краснодаре — 26 руб., Казани — 27 руб., Екатеринбурге — 28 руб., Самаре — 28 руб., Омске — 30 руб.

Еще один довод перевозчиков оказался связан с недавним выступлением на Петербургском экономическом форуме главы «Роснефти» Игоря Сечина. «Бизнесмен видит в политике регулирования цен на топливо непоследовательность власти: с одной стороны — надо наполнить бюджет и развиваться экономически, а с другой — нужно дать людям бензин по нормальной цене. Сдерживание происходит за счет рынка. При этом правительство РФ в лице вице-премьера Дмитрия Козака согласно с этим тезисом. Исходя из открытых данных, действующее между нефтяниками и властью соглашение о "заморозке" цен после 1 июля потеряет актуальность, и продлевать его не будут, — опасаются авторы письма. — На оптовом рынке стоимость 1 л топлива за последнюю неделю выросла на 2 руб., на розничном — перешагнула отметку в 46 руб. за литр дизтоплива».

В «Роснефти» вчера не ответили на запрос “Ъ-Черноземье”.

Также перевозчики указали на «падение престижа профессии водителя автобуса, отсутствие достойных автошкол», в результате чего «прогрессирует дефицит водительского состава». «В настоящий момент нехватка водителей достигает 50% на маршрутах, — сказано в письме. — В летний период водители предпочитают класть крыши и заниматься отделкой фасадов, чем управлять автобусом. Уже сегодня недовыпуск подвижного состава вызывает жалобы со стороны граждан». «Все перечисленные проблемы ставят под угрозу возможность транспортного обслуживания жителей Воронежа», — предупредили перевозчики, отметив, что, если их просьбу о помощи не услышат, уже 1 июля водители маршруток могут отказаться садиться за руль: «Нам будет нечего ответить водителям на повышение цен на топливо, озвученное на ПМЭФ. Без объявления собственно забастовки городской транспорт встанет… Мы будем вынуждены подать заявления о расторжении действующих договоров, не дожидаясь истечения их срока действия».

Авторы письма просили до 15 июля повысить тариф на перевозку пассажиров до 25 руб., а до 30 июня назначить с ними встречу. Мэр Вадим Кстенин принял их уже вчера. По итогу совещания в горадминистрации “Ъ-Черноземье” сообщили, что «ни о каком саботаже или отказе от работы на маршрутах речь не идет». «Я искренне убежден, что повышение тарифа может идти только вместе с повышением качества услуг перевозок, — заявил Вадим Кстенин. — Вскоре на региональном уровне пройдет целый ряд совещаний по этому вопросу, к участию в которых мы привлечем инициативную группу руководителей транспортных компаний для выработки оптимального решения». По словам градоначальника, «корректировка тарифа в будущем неизбежна».

Глава ГК «Автолайн», депутат гордумы Дмитрий Крутских после совещания сообщил “Ъ-Черноземье”, что произошел «конструктивный диалог с мэром», а «забастовки не будет». Он ожидает, что стороны выработают решение, от которого «хорошо будет для всех». «Мы двинулись в нужном направлении, ожидаем адекватного повышения цен на проезд. Но устанавливает тариф у нас профильное управление облправительства, поэтому всю конкретику определят там», — отметил господин Крутских. В региональном управлении по госрегулированию тарифов вчера официально не сообщали о возможных сроках и уровне повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

Еще один участник мероприятия со стороны перевозчиков Андрей Очнев также подтвердил, что «диалог с властью состоялся»: «Накопилось много текущих проблем, о которых и сказали в письме. Нам, к примеру, было непонятно, в каком виде мэрия представляет себе маршрутную сеть в перспективе. На данный момент всех устроило, что власти оперативно собрали нас и наметили определенные действия. Это уже приятно. Наверное, полгода существовал информационный вакуум в отношении перевозчиков, который и привел к такому письму. Проблемы могли решаться в рабочем порядке, тем более в других регионах они точно такие же».

Андрей Цветков