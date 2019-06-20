В каком состоянии рынок пассажирских перевозок Воронежа

По данным руководителя управления транспорта мэрии Воронежа Сергея Латынина, в городе на текущий момент организована работа 101 маршрута (включая четыре троллейбусных), на которых перевозки осуществляются 12 частными предприятиями и одним муниципальным — «Воронежпассажиртрансом». Средний выпуск подвижного состава на линию в 2018 году составил 1086 единиц. Списочное количество автобусов на городских маршрутах — 1784, из них 293 — большого класса, 851 — среднего (ПАЗ), 633 — малого (Ford, Peugeot, Mercedes). При этом примерно у четверти автобусов превышен предельный срок эксплуатации (семь лет для малого класса, девять — для среднего и 20 — для большого). Доля муниципального предприятия на рынке пассажирских перевозок — менее 10%. К сентябрю текущего года, как ранее заявляли в мэрии, горожанам должна быть представлена концепция преобразования пассажирских перевозок, внедрение которой собирались начать со следующего года. Ежегодный оборот рынка городских перевозок его участники оценивают примерно в 3,5 млрд руб.