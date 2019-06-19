Си Цзиньпин посетит КНДР с антиамериканским визитом

В четверг начинается первый в истории государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею. Он пройдет незадолго до саммита G20 в Осаке, одной из главных интриг которого станет возможная встреча противников в торговой войне — лидеров США и Китая. В преддверии визита Си Цзиньпин опубликовал в северокорейской прессе статью, в которой напомнил, что две страны не раз «совместно противостояли агрессии иностранных держав». Китайские комментаторы подчеркивают экономическую составляющую визита, указывая, что помощь Пхеньяну может стать для Китая еще одним рычагом в углубляющемся противостоянии с США.

Официально китайский визит в КНДР пройдет с 20 по 21 июня и будет приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, но ни на 60-летний, ни на 50-летний юбилеи никто из лидеров Китая подобных поездок в Пхеньян не совершал. Последний раз с «визитом дружбы» приезжал в 2005 году предыдущий председатель КНР, Ху Цзиньтао. Обстоятельства визита указывают на то, что его причиной хотя бы отчасти является другая дата, менее значимая исторически, но зато актуальная для американо-китайской торговой войны: саммит «двадцатки» 28–29 июня, где Си Цзиньпин должен будет встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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В преддверии визита председатель КНР опубликовал в главной северокорейской партийной газете «Нодон Синмун» передовицу. «Под сильным руководством наших лидеров народы двух стран совместно противостояли агрессии иностранных держав, сражались не только за свободу и независимость, но и за социалистическую революцию,— пишет Си Цзиньпин в своей статье.— Как бы ни менялась международная ситуация, чувство солидарности с нашими добрыми соседями не угаснет».

В комментарии на сайте главной китайской партийной газеты «Жэньминь жибао» авторы заявили, что «бесценная дружба между Китаем и КНДР высока, как гора, и длинна, как река, она совместными усилиями пережила непогоду и только еще более окрепла». Утверждение спорное: против КНДР в настоящее время действуют самые жесткие за всю ее историю санкции ООН, запрещающие почти все торговые операции с этой страной. За них в 2016–2017 годах голосовал и Китай. Причина в том, что глава КНДР Ким Чен Ын до 2018 года демонстративно дистанцировался от Пекина и не реагировал на призывы китайского руководства прекратить ракетно-ядерные испытания, чреватые усилением вмешательства США в дела региона.

С тех пор, впрочем, ситуация изменилась: с начала 2018 года КНДР, оказавшись в изоляции, начала политику сближения с Китаем. Ким Чен Ын совершил несколько визитов в Пекин. Затем в активную фазу вступила американо-китайская торговая война.

«Китай и КНДР сейчас нужны друг другу, и визит поможет им усилить позиции друг друга,— полагает профессор университета Кунмин (Южная Корея) Андрей Ланьков.

«Си Цзиньпину нужно в преддверии встречи с Дональдом Трампом показать, что, ведя торговую войну, Вашингтон помимо всего прочего уменьшает свои шансы решить северокорейскую ядерную проблему,— говорит эксперт.— Для Ким Чен Ына же это способ продемонстрировать защиту со стороны более крупной страны от американской агрессии».

Эксперт предположил, что результатом визита помимо политических деклараций станет наращивание гуманитарной помощи, поступающей из Китая в КНДР. Напомним, что Всемирная продовольственная организация ООН в мае сообщила о вызванном засухой неурожае в КНДР, из-за которого под угрозой голода оказалось 40% населения. Господин Ланьков полагает, что ситуация не так страшна. «По моей информации, цены на продовольствие на пхеньянском рынке, который является барометром состояния экономики, стабильны, как и курс северокорейской воны,— сообщил он “Ъ”.— Слухи о скором голоде сильно преувеличены, но это отнюдь не означает, что КНДР откажется от бесплатного риса или удобрений, предоставить которые Китаю никакой трудности не составит».

Михаил Коростиков