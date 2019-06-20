В хостелах разместились инвесторы

Быстрая окупаемость хостелов привлекает на этот рынок новых игроков. Свою сеть Strawberry duck начал развивать владелец сети Azimut Hotels Александр Клячин. Но несмотря на выход крупных инвесторов, участники рынка ждут снижения оборота этого сегмента в России, а консультанты предупреждают о высокой конкуренции.

О том, что конечным бенефициаром хостелов Strawberry duck может выступать владелец Azimut Hotels и девелоперской компании KR Properties Александр Клячин (занимает 56-е место в рейтинге Forbes с состоянием $1,7 млрд), “Ъ” узнал из публичной оферты на официальном сайте сети. Она находится на балансе ОАО «Мосзагранэнергооргстрой» (МЗЭОС), где, согласно годовому отчету компании, 29% принадлежит Евгения Ногину, 24% —Александру Максецкому, 10,64% — Александру Блюмину. Все они — сотрудники Gleden Invest, управляющей активами господина Клячина. Еще 24,66% акций МЗЭОС у Esteve Associates, который также контролирует некоторые активы бизнесмена. О том, что Strawberry duck — проект именно Александра Клячина, знает один из отельеров, работающих на московском рынке. Руководитель проекта Strawberry duck Роман Федоров сообщил “Ъ”, что сеть хостелов развивается самостоятельно и никак не инкорпорирована с Azimut Hotels.

Пока под брендом Strawberry duck работает только один объект. Хостел открылся в феврале в Потаповском переулке в центре Москвы. Объект занимает историческое здание усадьбы Головиных. В Strawberry duck 36 комнат на 250 мест, среди них общие и стандартные номера с собственной или общей ванной комнатой. Стоимость места начинается от 700 руб. в сутки, отдельной комнаты — от 3 тыс. руб. По оценкам партнера Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, затраты на открытие подобного объекта обычно составляют 30–40 млн руб. Роман Федоров говорит, что окупаемость такого проекта, как Strawberry duck,— два-три года. Среднегодовая загрузка московского объекта составит 75–80%, прогнозирует он. Второй хостел сети планируется открыть в августе в Санкт-Петербурге. По словам господина Федорова, его параметры будут схожи с московским объектом: 33 номера на 250 мест. Он не исключает дальнейшего развития Strawberry duck, в том числе и по франшизе.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер указывает, что Strawberry duck работает в популярном сегодня формате poshtel (производное от posh hostel). «Такие объекты отличаются от хостела в традиционном понимании дизайнерскими решениями, набором дополнительных услуг и сервисов»,— объясняет эксперт. Госпожа Веллер называет в качестве близкого по формату Strawberry duck бренд Jo & Joe компании Accor Hotels.

Быстрая окупаемость хостелов начала привлекать на этот рынок крупных инвесторов. Так, сеть Netizen, владеющую объектами в Москве, Петербурге и Будапеште, с 2015 года развивает экс-совладелец сетей «Кофе Хаус» и «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский. По данным Euromonitor International, в 2018 году оборот российского рынка хостелов достиг 4,23 млрд руб., увеличившись на 2,3%. Но по итогам текущего года аналитики прогнозируют его падение на 0,6%, до 4,2 млрд руб. С 2020 года этот сегмент ждет стагнация, и в 2023 году оборот российских хостелов может достичь 4,57 млрд руб. Одной из причин снижения оборота может стать вынужденное закрытие объектов из-за вступления в октябре в силу поправок, запрещающих средствам размещения располагаться в жилых помещениях. В Москве, по данным 2ГИС на начало 2019 года, в жилых домах работали 40% хостелов, в Петербурге — 76%. Кроме того, считает партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова, рынок хостелов уже стабилизировался, новые игроки будут делить спрос с действующими, за счет чего снизится доходность. К тому же усиливается конкуренция мини-отелей и хостелов с апартаментами в посуточную аренду, объясняет она.

Александра Мерцалова, Халиль Аминов