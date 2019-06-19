Порошенко считает, что Зеленский может отказаться от Крыма

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что новый украинский лидер Владимир Зеленский может отказаться от Крыма, чтобы разрешить конфликт на Донбассе. «Очевидно, что может. Но сразу же перестанет быть властью. Но в первую очередь это будет очень опасно для людей, потому что судьба новой власти интересует меня гораздо меньше»,— сказал господин Порошенко в интервью интернет-изданию «Главком» в ответ на вопрос, может ли новая власть разменять Крым на Донбасс.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса. Он добавил, что надеется на возвращение полуострова путем дипломатических переговоров.

Крым стал регионом России после референдума в 2014 году, на котором более 95% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Большинство стран Европы, США и другие страны поддерживают позицию Киева.