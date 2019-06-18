При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина»,— сказал господин Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он добавил, что надеется на возвращение полуострова. Владимир Зеленский намерен достичь этого путем дипломатических переговоров. Кроме того, он предложил усилить санкции против России, если они не оказывают влияния.

О том, когда может состояться встреча двух президентов, неизвестно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении Украины. По его словам, у Кремля есть «ожидания сдержанного оптимизма».

Ранее Владимир Путин выражал уверенность, что отношения «между двумя братскими народами» неизбежно будут восстановлены, а новое руководство страны «не будет прикрываться русофобскими идеями». Общение между двумя президентами пока ограничивалось заочным диалогом по ситуации вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов.

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