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Политолог Валерий Соловей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию. «По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.

Господин Соловей добавил, что «с пониманием» относится к этой позиции и хотел бы, чтобы его имя больше не ассоциировали с МГИМО, несмотря на то, что ему жаль расставаться с коллегами и студентами.

Политолог при этом заявил, что не вернется к преподаванию и начинает работать над книгой. «Россия вступает в эпоху крутых перемен, и я намерен принять в них самое живое участие»,— отметил Валерий Соловей.

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