Политолог во всем увидел политику

Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО из-за того, что институт «по политическим причинам» якобы более не желает иметь с ним «никаких дел». В вузе заявляют, что господин Соловей решил уйти сам, после того как закончился срок его контракта, однако господин Соловей утверждает, что его договор истекал только в 2021 году. Ранее по «политическим причинам» несколько сотрудников покинули Высшую школу экономики.

О том, что он покидает МГИМО, где был профессором кафедры рекламы и связей с общественностью, «по политическим причинам», политолог Валерий Соловей сообщил в среду на своей странице в Facebook.

«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел,— написал господин Соловей.— Я с пониманием отношусь к этому нежеланию. И буду признателен, если впредь меня никоим образом не станут ассоциировать с МГИМО».





Валерий Соловей проработал в МГИМО 11 лет: «Мне жаль расставаться со своими коллегами по институту, подавляющее большинство которых приличные и милые люди. Но обиднее всего прекращать регулярное общение со студентами»,— написал он в своем сообщении об уходе. Господин Соловей намерен в ближайшее время начать работать над книгой «по заказу очень крупного европейского издательства», а возвращаться к преподавательской работе не собирается. «Россия вступает в эпоху крутых перемен, и я намерен принять в них самое живое участие»,— отметил он.

На вопрос “Ъ”, кто именно в МГИМО заявил ему о прекращении сотрудничества, Валерий Соловей ответил, что решение «исходило от руководства вуза»: «Со мной не хотят более работать, ну и ладно, я уйду». Пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова сказала “Ъ”, что у господина Соловья «закончился контракт, и он решил уйти». «Это его решение»,— подчеркнула она. Сам Валерий Соловей заявил, что на свою должность он «избран по конкурсу на три года» и «срок оканчивается только в 2021 году».

Валерий Соловей родился в городе Счастье Луганской области УССР 19 августа 1960 года, в 1983 окончил истфак МГУ, затем был аспирантом и сотрудником Института истории Академии наук. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию о роли Института красной профессуры в становлении советской исторической науки, в 2005 году — докторскую диссертацию о влиянии «русского вопроса» на внутреннюю и внешнюю политику России в XVIII — начале XXI века). В 2012 году Валерий Соловей возглавил националистическую партию «Новая сила», но Минюст ей в регистрации отказал. В ноябре 2017 года политолог входил в предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Бориса Титова.

Напомним, ранее несколько сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили об увольнениях по политическим причинам. Сначала политолог Александр Кынев сообщил, что после решения руководства ВШЭ расформировать департамент политологии, объединив его с департаментом государственного и муниципального управления, из программы исчез курс, который он вел. Господин Кынев пояснил, что его срочный трудовой контракт истекает в августе 2019 года, и предположил, что руководство ВШЭ таким образом избавляется от «преподавателей с критическим отношением к происходящему в стране». После этого об увольнении из ВШЭ заявила младший научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований вуза Елена Сироткина. По ее словам, причиной стало давление руководства вуза из-за ее исследования, посвященного сторонникам оппозиционера Алексея Навального. В ВШЭ заявили, что информация об увольнениях по политическим причинам не соответствует действительности. Там отметили, что вуз запросил у госпожи Сироткиной описание исследования, «поскольку к нему были вопросы этического порядка». В ВШЭ усомнились, что этот запрос «можно расценить как давление».

В 2014 году историк Андрей Зубов заявил, что МГИМО не продлил контракт с ним из-за высказываний, которые «идут вразрез с внешнеполитическим курсом России». В МГИМО тогда заявили, что высказывания и интервью господина Зубова «о происходящем на Украине и о внешней политике России вызывают возмущение и недоумение в университетской среде» и «идут вразрез с внешнеполитическим курсом России».

Ксения Миронова